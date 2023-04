Non ne ha mai fatto mistero: per anni ha portato solo pantaloni, ora le fa vedere sempre con orgoglio

La 49enne in uno spettacolo contro il bullismo aveva detto: “Anche un difetto ci rende unici”

Alessia Marcuzzi mostra le gambe ‘storte’. La conduttrice con molta ironia si prende in giro da sola e a commento del breve video che condivide sul social, in cui cammina indossando una mini e un top, scrive: “Lo so… mi hanno attaccato gli arti inferiori al contrario. Sono come un pupazzetto della Playmobil riuscito male!!!”.

''Mi hanno attaccato gli arti inferiori al contrario'': Alessia Marcuzzi mostra le gambe 'storte' e si prende in giro da sola

La 49enne ci scherza su. Non ha mai fatto mistero del suo difetto. Per anni ha portato solo i pantaloni, sentendosi insicura, poi ha deciso di trasformare questa sua particolarità in uno dei punti di forza.

La Pinella a dicembre scorso, sul palco di Bulli Stop Xmas Show a Roma, spettacolo contro il bullismo organizzato da Luca Tommassini in collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo-Bulli Stop, aveva fatto vedere a tutti le sue gambe. Scherzando con l’amica Katia Follesa, aveva detto: "Sai come mi chiamavano a scuola? ‘Marcu’ te ce passa un treno sotto le gambe’... Questo non è il vero bullismo, perché non ci ho sofferto… Ma è per dire che anche un difetto ci rende unici”.

A commento del suo intervento su Instagram poi Alessia aveva spiegato: “Ho ho parlato di un mio difetto su cui venivo presa in giro da ragazzina, tanto da non mettere mai le gonne. Non è stato proprio bullismo, perché non ne ho mai sofferto davvero tanto….era più una presa in giro, ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni. Proprio un paradosso pensando che adesso sono sempre in minigonna”.

"Ma ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone, l'ho fatto per la prima volta proprio ieri - aveva aggiunto la presentatrice - Il mio racconto di ieri sera, insieme a quelli di Katia Follesa e Claudia Gerini è stato solo un momento leggero per far capire a tante persone che sentono un disagio forte, di farlo diventare un punto di forza e fregarsene del giudizio degli altri. Il nostro difetto è la nostra unicità e questo ci rende fuori dal comune. Una serata importante e piena di energia. Saremo sempre contro il bullismo, e dobbiamo tutti aiutarci a vicenda".