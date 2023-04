Aurora Ramazzotti seminuda prima e dopo la gravidanza per fare i massaggi: foto

La 26enne condivide sul social un collage di scatti che la immortalano dai mesi scorsi fino a oggi

Con lei che indossa solo un paio di slip c’è sempre Joice Rodrigues, massaggiatrice di tanti vip

Aurora Ramazzotti condivide sul social altri momenti intimi che raccontano la sua maternità. Posta così un collage di foto che la immortalano seminuda prima e dopo la gravidanza. Insieme a lei c’è Joice Rodrigues, beauty coach scelta per i suoi massaggi incredibili da tantissimi vip.

Aurora Ramazzotti seminuda prima e dopo la gravidanza per fare i massaggi. Con lei che indossa solo un paio di slip c’è sempre Joice Rodrigues, beauty coach di tanti vip

La 26enne negli scatti indossa solo un paio di slip. Copre il seno con le mani: ogni immagine è stata fatta in uno dei mesi della gestazione, meno l’ultima, quella in cui Aury tiene il figlio Cesare tra le braccia. Il piccolo è nato alla Clinica sant’Anna in Svizzera lo scorso 30 marzo.

La 26enne tiene nella fascia il figlio Cesare, nato il 30 marzo scorso

E’ stata la Rodriguez a creare il collage di foto. Sul suo profilo Instagram commenta: “Nove mesi emozionanti ed è per me bellissimo essere partecipe in questo momento speciale della vostra vita. #benvenutocesare”. La Ramazzotti lo mette nelle sue storie e scrive semplicemente: “La vita”.

Aury a casa col suo gatto

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che in passato spesso aveva una relazione complicata col suo corpo, ora ha imparato ad amarsi. Da quando è mamma ancora di più. Nei giorni scorsi, raccontando proprio la sua trasformazione, in un lungo post ha rivelato: “Oggi non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò. Forse non sarà così per sempre, ma ora più che mai ho imparato ad amarla. Nei giorni 'no', anziché voltarmi, la fisso dritta nei suoi più severi giudici, ci prendiamo a pugni un po’ e poi torniamo ad accarezzarci e mi ricordo che in fondo poverina può solo mostrarmi l’involucro di me, io sono tutt’altro”.