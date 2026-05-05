Elodie compie 36 anni e festeggia il primo compleanno con Franceska Nuredini: ecco dove, foto

La cantante romana vola via dall’italia insieme alla ballerina 23enne e ad alcuni intimi

In un carosello di immagini racconta la festa: una cena in uno dei ristoranti più lussuosi della città scelta

E’ un 3 maggio da ricordare. Elodie compie 36 anni e festeggia il primo compleanno con Franceska Nuredini. La cantante romana vola via dall’italia insieme alla ballerina 23enne e ad alcuni intimi del suo staff. In un carosello di immagini racconta la festa: una cena in uno dei ristoranti più lussuosi della città scelta, è da Cipriani a Londra.

Elodie compie 36 anni e festeggia il primo compleanno con Franceska Nuredini: le due volano a Londra

La danzatrice, ormai inseparabile dall’artista ex Amici, per celebrare il grande giorno della Di Patrizi sceglie di postare nelle sue Storie uno scatto in bianco e nero. Le due sono nel dietro le quinte del tour che hanno vissuto insieme, testa contro testa si guardano dritto negli occhi. L’intensità del momento è palpabile, sottolineata anche dal sorriso accennato da entrambe. L’alchimia che le unisce è fortissima.

La foto postata dalla ballerina 24enne per fare gli auguri alla cantante

La romana spegne le candeline nel lussuosissimo Cipriani

Elodie si sente appagata. A Londra si gode ogni momento con Franceska e gli altri. Spegne le candeline su una fetta sontuosa di torta. Durante la cena da Cipriani per tutti arriva un dolce insolito: gelato a base di pistacchio, con sopra mandorle caramellate, una vera delizia.

La Di Patrizi si gode ogni istante della vacanza insieme alla danzatrice e alcuni amici

Con le due ci sono alcuni intimi dello staff di Elodie

Outfit casual, nuovo look, con capelli tagliati, e risate. La Nuredini commenta e scrive: “Mio amore”. La loro relazione, che non ha bisogno di alcuna etichetta, procede a gonfie vele.