In un lungo post, accompagnato da un carosello di immagini, la showgirl 46enne esprime il dolore che prova

La sua inseparabile Yorkshire Terrier l’ha lasciata: la showgirl piange l’amica fedele per tanti ani al suo fianco

Ha il cuore a pezzi. Elisabetta Gregoraci dice addio alla sua amata Diva. In un lungo post condiviso su Instagram, accompagnato da un carosello di immagini, la showgirl 46enne esprime il dolore che prova per la morte dell’inseparabile Yorkshire Terrier che l’ha lasciata. “17 anni insieme”, sottolinea.

''17 anni insieme'': Elisabetta Gregoraci con il cuore a pezzi dice addio alla sua amata Diva

“Diva. 17 anni insieme. Ti ho scelta tra tante, ma in realtà sei stata tu a scegliere me, con quella linguetta simpatica e le tue pose buffe. E da quel momento non ci siamo più lasciate. Sei cresciuta con noi, hai dormito accanto a me per anni. Le nostre coccole, i viaggi in braccio mentre ti facevi piccola e tremavi. Sei stata una cagnolina adorabile, ci hai protetti, riempiti d’amore e reso le giornate più belle”, scrive Elisabetta.

In un lungo post, accompagnato da un carosello di immagini, la showgirl 46enne esprime il dolore che prova

“Sei stata super forte fino alla fine, una combattente soprattutto negli ultimi anni, mi hai dimostrato una forza come nessuno mai - prosegue - Non potevo desiderare una cagnolina migliore di te, grazie per ogni singolo giorno che porterò nel cuore di questi diciassette anni che non mi basteranno mai. Ciao mia piccola dolce Diva”.

La sua inseparabile Yorkshire Terrier l’ha lasciata: la showgirl piange l’amica fedele per tanti ani al suo fianco

Le foto postate raccontano i momenti trascorsi insieme a Diva. Elisabetta anche nelle Storie si lascia andare alla commozione: “Ciao Diva, mia adorata cagnolina…bimba pelosa… Sei andata via spezzando il cuore a tutti noi. Sapevamo che sarebbe arrivato questo giorno, ma non si è mai pronti. Grazie per questi anni meravigliosi, per il tuo affetto, la tua protezione, la tua compagnia. Eri una cagnolina speciale, buonissima. Ricordo ancora i tanti viaggi insieme e tutto quello che abbiamo condiviso. Grazie di questi meravigliosi 17 anni, mi mancherai tantissimo”.