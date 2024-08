Achille Costacurta risponde alle critiche e si mostra mentre fa lavoretti estivi sotto il sole cocente delle Eolie: guarda

Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta durante una vacanza al mare si dà da fare

La condivisione delle immagini sembra una risposta a chi lo ha invitato a ‘faticare’

Achille Costacurta durante una recente vacanza alle Eolie ha fatto un po’ di lavoretti estivi.

Il 19enne, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, nonostante sia giovanissimo è stato già protagonista di diversi casi che hanno scatenato molte polemiche.

Adesso però ha voluto mostrare una parte di sé meno conosciuta. Lo ha fatto condividendo delle clip registrare nell’arcipelago siciliano.

Sembra si sia trattato di una risposta a un utente che aveva commentato con queste parole i recenti casi che lo hanno visto protagonista: “Fagli guadagnare da vivere!!”.

Achille Costacurta, 19 anni, consegna una bombola del gas alle Eolie

Come a dire: per “rimetterlo in riga” gli serve faticare un po’. Ma in realtà Achille un po’ di fatica l’aveva già fatta.

Nelle immagini appare infatti mentre sotto il sole cocente della Sicilia consegna bombole del gas, verdura e anche bibite.

Appare sudato per il caldo, mentre cammina lungo strade in salita per raggiungere presumibilmente clienti che abitano in luoghi non raggiungibili con facilità o con le automobili.

Su una stradina impervia, Achille porta bevande e altri generi alimentari per consegne

A dire la verità sempre in queste ore Achille ha però condiviso anche una clip in cui appare mentre si fa prendere le impronte dei denti per farsi fare un grillz, ovvero una protesi dentaria ricoperta di diamanti come amano tanti rapper americani.

Achille prende le impronte per il grillz

Recentemente suo padre, conosciuto anche come Billy, ha parlato di lui durante un’intervista rilasciata a ‘Stories’ di SkyTg24.

Ha detto: “Mio figlio è molto ammirato dalla mia pazienza, mi riconosco questa dote che mi ha aiutato anche a superare momenti difficili. E ho veramente tenuto compagnia ad Achille, non potrà mai dire che non sono stato presente”.

“Vedo che insieme a mio figlio c’è quasi una generazione di adolescenti che fanno molta fatica e vorrei cercare di aiutarli. Hanno bisogno di una mano e forse noi adulti ce ne stiamo fregando un pochino troppo”, ha aggiunto.