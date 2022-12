Addio all’attrice Kirstie Alley: è morta a 71 anni, ecco la causa del decesso

La diva americana se n’è andata poche ore fa in Florida

Da poco le era stato diagnosticato un cancro che se l’è portata via velocemente

E’ morta a 71 anni l’attrice Kirsite Alley. A darne notizia sono stati i suoi figli True, 30 anni, e Lily, 28, via social. Hanno scritto: “A tutti i nostri amici vicini e lontani nel mondo… E’ con grande tristezza che vi informiamo che la nostra incredibile mamma è morta dopo una battaglia contro un cancro recentemente diagnosticatole”. “E’ stata circondata dai suoi familiari più stretti e ha combattuto con grande forza, lasciandoci con la certezza della sua gioia di vivere infinta e pronta per qualsiasi cosa l’aspettasse ancora”, hanno aggiunto.

“Iconica sullo schermo, è stata una madre e una nonna ancora più incredibile. Siamo grati allo straordinario team di dottori e infermieri del Moffitt Cancer Center per le loro cure”, hanno proseguito. E ancora: “La passione di nostra madre per la vita, per i suoi figli, i nipoti e per i suoi tanti animali, per non menzionare la sua eterna gioia nel creare, erano senza uguali e ci lasciano con una grande ispirazione per vivere la vita a pieno come ha fatto lei”.

Anche John Travolta ha voltuo ricordare via social Kirsite. Ha scritto: “Kirstie è stata uno dei rapporti più speciali che abbia mai avuto. Ti amo Kirstie. So che ci rivedremo ancora". I due sono stati co-protagonisti della famosa serie cinematografica ‘Senti chi parla’.

Negli ultimi tempi Kirstie era stata al centro di alcune polemiche. Tra le altre cose si era dichiarata sostenitrice dell'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, figura considerata molto controversa. Era inoltre una seguace della Chiesa di Scientology.