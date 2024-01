''Vorrei non essere maniacale nell’accumulo'': Adriana Volpe svela l'assurdo motivo per cui ha comprato una seconda casa

La conduttrice 50enne torna in prima serata, debutta su Rai2 con Cerchiamo te, missione lavoro

Si lancia anche nella moda e l’imprenditoria: in primavera uscirà la sua linea di borse

Adriana Volpe ha un inizio 2024 entusiasmante. Torna in prima serata, debutta su Rai 2 con un nuovo format, Cerchiamo te, missione lavoro, un programma che aiuta a trovare una professione ai concorrenti. Non solo, in primavera la 50enne lancerà sul mercato la sua linea di borse, iniziando il percorso nel mondo della moda da stilista e imprenditrice. A Gente la conduttrice confida la sua gioia. Ma non solo. Svela anche l’assurdo motivo per cui ha acquistato una seconda casa: è un'accumulatrice seriale, non riesce a buttare via nulla.

Quando le domandano cosa vorrebbe cambiare oggi dell’Adriana di ieri, la Volpe non ha alcun dubbio: “Non vorrei più essere maniacale nell’accumulo. Non riesco a buttare via nulla. Pensi che ho comprato una seconda casa perché non sapevo dove mettere le cose!”.

Dopo l’addio al marito Roberto Parli, da cui ha avuto la figlia Gisele, 12 anni e dal quale si è separata nel 2020, Adriana è ancora single. Sull’amore la presentatrice rimane vaga: “E’ difficile innamorarsi e innamorarsi di nuovo è una vera e propria impresa. Ma chissà, mai dire mai. Io non cerco una spalla su cui appoggiarmi, non l’ho mai fatto in passato e non lo farei adesso. Mi piacerebbe incontrare un uomo con il quale condividere interessi ed emozioni nella routine quotidiana. Anche se innamorarsi, oggi come oggi, lo ritengo un privilegio, una magia. Un uomo dovrebbe prima conquistare la mia fiducia e il mio sorriso. Mica facile!”.

L’uomo ideale per la Volpe “deve avere spessore, carattere e poi non deve tarparmi le ali. Come è già stato detto anche, ahimè, dopo molti femminicidi, il possesso non è una prova d’amore”. Ha tanti amici sui quali contare: “A partire da Samantha de Grenet, che è stata mia testimone di nozze. Poi l’ex campionessa di tennis Mara Santangelo, che per me è una sorella. E Matilde Brandi, Stefania Orlando... E uno speciale, Marcello Cirillo (hanno lavorato insieme ne 'I fatti vostri', ndr). A lui racconto sempre tutto senza riserve”. Poi c’è la sua bambina: “Il nostro rapporto con il passare del tempo è diventato sempre più speciale”.