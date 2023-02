Le ex 'nemiche' del GF Vip Adriana Volpe e Soleil Sorgé ballano insieme in tv grazie ad Alessia Marcuzzi: guarda

La 49enne e la 28enne si scatenano con a conduttrice 50enne a Boomerissima

L’ex opinionista al reality aveva sempre attaccato la ‘vippona’ per il triangolo con Belli e Duran

Alessia Marcuzzi a Boomerissima riesce finalmente ad avvicinarle, pur mettendole ‘contro’: una nella squadra dei Boomer, l’altra in quella dei Millennial. La conduttrice 50enne in tv fa ballare insieme le ex nemiche Adriana Volpe e Soleil Sorgé. Al GF Vip, una come opinionista, l’altra come ‘vippona’, le due non si erano mai troppo amate, anzi. La 49enne aveva sempre dato addosso alla 28enne a causa del suo ‘triangolo’ amoroso con Alex Belli e Delia Duran.

Adriana e Soleil si scatenano sul palco con la Pinella. Sensuali e bellissime, giocano e ancheggiano come vere dive nella coreografia che le vede protagoniste, curata dal direttore artistico Luca Tommassini. Mostrano feeling e complicità: le vecchie ruggini che il Grande Fratello Vip 6 aveva scatenato sembrano acqua passata: sono finite nel dimenticatoio.

Le due danzano sensuali sul palco

Soleil nello show di Alfonso Signorini su Canale 5 era stata sempre difesa dall’antagonista della Volpe, Sonia Bruganelli, con cui ha conservato un ottimo rapporto, al punto tale da farle persino presentare il suo libro, Il manuale della Stron*a. Con Adriana invece, la sintonia era assente. Ora tutto sembra essere cambiato. Forse anche per le parole che la conduttrice aveva speso dopo sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Le vecchie ruggini sembrano svanite

Adriana, pur criticando le scelte di Soleil, a Nuovo aveva ammesso sulla ragazza: “Ha carattere…Non ha mai perso la sua identità…”. Così ora le due sono complici nell’esplosiva trasmissione di Alessia in onda su Rai Due.