A pochi giorni dalla nascita di Noa Alexander, il 37enne e la 35enne sono abbastanza provati

L’inviato de Le Iene e la cantante fanno “orari impossibili” per il bambino

Stefano Corti lo confessa sul social. Lui e la compagna Bianca Atzei, dopo la nascita del figlio, venuto alla luce il 18 gennaio scorso, sono a pezzi. “E’ più dura di quello che ti raccontano”, rivela il 37enne nelle sue storie sul social. Pieni di gioia per l’arrivo di Noa Alexander, l’inviato del Le Iene e la cantante 35enne stanno però facendo “orari impossibili”.

Stefano Corti e Bianca Atzei a pezzi dopo la nascita del figlio: ''E' più dura di quello che ti raccontano''

Stefano, che ha già un figlio di circa 12 anni, Gabriele, nato da una precedente relazione e che vive a Marsiglia con la madre, è un tenero papà con Noa. Impossibile però, per lui e la compagna non cedere alla stanchezza.

A pochi giorni dalla nascita di Noa Alexander, il 37enne e la 35enne sono abbastanza provati

Sul social Corti confida: “Amici, punto della situazione. Sto postando poco perché stiamo facendo degli orari impossibili. Praticamente facciamo la notte in bianco e di giorno tra lavoro: commissioni eccetera non c’è la lucidità e la voglia di stare a giocare con i social. Cerchiamo di recuperare quando possiamo, è più dura di quello che ti raccontano, ma ce la faremo! Noa è stupendo e non poteva arrivare in un momento migliore”.

L’inviato de Le Iene e la cantante fanno “orari impossibili” per il bambino

La gioia è immensa, anche se il post partum non è sempre facile. Bianca riesce ad affrontarlo con una certa stabilità, come lei stessa ha fatto sapere sul suo profilo: “E’ importante avere un supporto mentale, un sostegno fisico. Avere il proprio compagno vicino e sentirsi amate è importante. Avere, come nel mio caso, la mamma accanto che ti conosce e sa come starti vicino è fondamentale. E’ importante non stare sole”.