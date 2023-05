''Romina era diventata un'altra donna, finito l'effetto della robaccia si intristiva'': Al Bano fa una pesante rivelazione sull'ex moglie

Il 79enne rivela per la prima volta il motivo che avrebbe portato alla rottura con la 71enne

Al Bano alla soglia degli 80 anni, che compirà tra pochi giorni, il 20 maggio, fa una pesante rivelazione sulla sua ex moglie, Romina Power. Svela il motivo che avrebbe portato alla rottura con la 71enne dopo 24 anni insieme. Era il 10 marzo 1999. Sarebbe stata colpa della marijuana. “Romina era diventata un'altra donna, finito l'effetto della robaccia si intristiva”, spiega a Oggi.

“Lo dico oggi per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia (la primogenita scomparsa il 31 dicembre 1993 e dichiarata morta il 6 gennaio 1994, ndr). Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”, confessa Albano Carrisi.

Il cantante non fa sconti. Stando alle sue parole, la Power sarebbe stata una consumatrice abituale di droga. “In casa mia per provocare un disastro sono bastate le canne”, sottolinea ancora. E aggiunge: “Una volta, per capire, me ne sono fumata una. Dovevo scrivere un numero e non ci riuscivo, lo mettevo in verticale. Odio tutte le sostanze che fanno male al vivere. Tu ti inventi una realtà che non esiste, ti allontani dalla vita vera. Purtroppo ci cadono in tanti, anche qualcuno dei miei figli. Io non ho mai preso nulla. Prima dei concerti un bicchiere di whisky. Su consiglio di Placido Domingo: ‘Libera esofago e corde vocali’, mi disse. E’ così, un toccasana”.

Cinque anni dopo Al Bano si è legato a Loredana Lecciso, da cui ha avuto altri due figli. “In Loredana ho trovato quell’energia e quella carica che mi fa sentire vivo. E non finirò mai di ringraziarla perché quando Romina se ne andò portò via anche i ragazzi e qui non c’era più nessuno. Loredana mi ha dato due figli meravigliosi, qui è tornata la vita, la casa si è riempita di bambini, di casino, come deve essere una casa. Poi però…”, confida.

Nonostante la 50enne rimanga la sua compagna, L’artista pugliese ha qualcosa da dire: “Loredana ha fatto scelte che non ho condiviso per niente. Niente proprio. Senza dirmi nulla, ha preso contatti per fare televisione. Tutti dicevano che dietro c’ero io. E invece lei da sola s’era già fatta tutto il suo programma. Ma per correttezza, se davvero aveva in mente certe cose, doveva dirmelo prima che ci mettessimo insieme”.