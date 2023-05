Il 48enne è legato alla 49enne da 22 anni, i due si sono sposati nel 2018: sono genitori di Stella, 19 anni

Il conduttore l’aveva vista su un cartellone pubblicitario senza conoscerla e…

Daniele Bossari è uscito dal tunnel del cancro alla base della lingua. Lo scorso anno è stato complicato, gli sono tremate le gambe. A dargli forza, accanto a lui, come sempre, Filippa Lagerback. Il 48enne e la 49enne stanno insieme da ben 22 anni. Si sono sposati 5 anni fa, nel 2018: i due sono genitori di Stella, che a luglio compirà 20 anni. Al Corriere della Sera il popolare conduttore fa una rivelazione inaspettata sulla moglie: “Sapevo che Filippa Lagerback sarebbe stata la donna della mia vita senza averla mai incontrata”.

''Sapevo che Filippa Lagerback sarebbe stata la donna della mia vita senza averla mai incontrata'': la rivelazione di Daniele Bossari

“L’avevo vista la prima volta in un poster pubblicitario e forse anche lì ho visualizzato, visto che ho pensato subito: ok, sarà la donna della mia vita. Ho avuto modo di incontrarla proprio a Fuego e ho cominciato a chiedere agli autori di invitarla il più spesso possibile. Era il mio corteggiamento. Lei ci ha messo un po’ più di tempo a decidersi”, racconta Bossari.

Daniele spiega cosa di lei l’abbia conquistato, oltre alla sua bellezza: “La sua ironia. La capacità che ha di farmi ridere fino alle lacrime con sagacia e acume: è velocissima nel fare battute su tutto e questa cosa non l’avevo trovata in nessuna. Penso che lei, in generale, sia molto più evoluta di me come essere umano e lo è naturalmente, senza leggere tutti i libri che leggo io: lei ha innato il rispetto per gli altri, l’amore, la dolcezza, la responsabilità, il senso civico, il legame con la natura. In tutti questi anni mi è sempre stata vicina e per sempre intendo dire sempre, anche nei miei momenti di depressione e dolore: lei c’era”.

Il 48enne è legato alla 49enne da 22 anni, i due si sono sposati nel 2018: sono genitori di Stella, 19 anni

I due ogni tanto hanno piccole lite, come ogni coppia: “Capita di discutere ed è sempre per colpa mia. Davvero: sono una testa calda. In più, avendo un carattere ipersensibile, alterno picchi di gioia a momenti di sconforto: è una oscillazione difficile da gestire per chi mi sta vicino, anche se l’ho capito solo dopo con un percorso terapeutico e psicologico”.

Bossari ha chiesto a Filippa di sposarlo durante il GF Vip. Chiarisce perché ha aspettato così tanto per farlo: “Prima non ne sentivamo l’esigenza in effetti. il sigillo del nostro amore è stata Stella, nostra figlia. Gliel’ho chiesto durante il Grande Fratello ma, nonostante sia avvenuto sotto gli occhi delle telecamere, avevo maturato in me questo desiderio e mi sono buttato. Per fortuna ha detto sì ed è stato bellissimo proprio perché eravamo maturi e consapevoli della nostra scelta”.