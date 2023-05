Prima dell’Isola aveva detto che non si sarebbe messa in due pezzi: in Honduras cambia idea

“Sto cercando una libertà che non abbia giudizi e pregiudizi…”

Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi, dopo 26 giorni di permanenza a Cayo Cochinos, sfodera il suo primo bikini. Finalmente l’ex Suor Cristina si fa vedere in due pezzi in tv. Prima di partire per l’Hunduras aveva detto che non si sarebbe mai messa in costume al reality, ora però cambia idea. “Devo spogliarmi del passato”, spiega.

''Devo spogliarmi del passato'': e l'ex Suor Cristina sfodera il primo bikini in tv

Finora aveva sempre indossato costumi interi e shorts. Cristina, complice anche il gran caldo, dato che lì ci sono più di 40 gradi, adesso opta per un due pezzi ‘alternativo’: il top è molto coperto, quasi come quelli che si portano in palestra per l’attività fisica, sotto copre lo slip con un pantaloncino celeste chiaro. Al momento per lei questo è il massimo: non vuole ancora pretendere di più da se stessa.

Prima dell’Isola aveva detto che non si sarebbe messa in due pezzi: in Honduras cambia idea

La Scuccia, intervistata prima di naufragare, sul bikini mai indossato nella sua vita aveva detto: “Non mi metteva a mio agio. Voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso”. E ancora: “ Non volevo urtare la sensibilità. Ho deciso di indossare i pantaloncini e due costumi interi perché non mi sentivo pronta io”.

La 34enne sceglie un bikini un po' 'alternativo', ma si scopre

In questi giorni la 34enne si sente trasformata dall’esperienza in Sudamerica. Anche Ilary Blasi lunedì scorso glielo ha fatto notare: “Cristina hai mostrato molto coraggio dopo una vita protetta e in sicurezza hai deciso di metterti in discussione. Possiamo dire che è nata una nuova Cristina. So che ce l’hai messa tutta per superare quella prova, ti stai scoprendo in modo diverso. Innanzitutto complimenti per il bikini, ti abbiamo visto in bikini e stai molto bene”.

Sta cercando di liberarsi da tutte quelle sovrastrutture che si porta dietro, così spiega

Cristina ha provato a chiarire perché qualcosa sia cambiato: “Sì, è una prova pure quella. Però sto cercando di mettermi in gioco, già che sto cercando una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro. Sto cercando di lottare con tutte le mie forze”.