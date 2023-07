“I soldi nella mia vita, hanno significato indipendenza e fiducia in me stessa”, spiega la 62enne

Alba Parietti è una donna di successo, indipendente. Grazie al suo lavoro non ha mai dovuto dipendere da un uomo ed è contentissima di essere riuscita a realizzare quasi tutti i suoi sogni. A Il Giornale la showgirl 62enne svela le sue abilità finanziarie. “Ho investito in case e guadagnato molto bene”, confida. Per gli accessori, invece, non si è mai data alle spese pazze.

''Ho investito in case e guadagnato molto bene, ma sulle borse…'': Alba Parietti svela le sue abilità finanziarie

Il rapporto con i soldi è sempre stato "molto sano”, Alba non ha dubbi nel definirlo così. “A volte vengo considerata una persona parsimoniosa, ma in realtà non mi sono mai fatta mancare niente e ho sempre considerato il denaro come il mezzo per poter essere una donna completamente libera. I soldi nella mia vita, hanno significato indipendenza e fiducia in me stessa, la possibilità di poter scegliere in ogni momento, con chi stare, cosa fare e chi poter aiutare e, soprattutto, non avere costrizioni rispetto alle necessità”, sottolinea.

“A 28 anni la mia vita è cambiata. Improvvisamente mi sono trovata a essere una donna completamente indipendente sul piano economico e forse direi anche qualcosa di più. Nonostante questo però, non ho mai buttato via i soldi, li ho reinvestiti e spesi in case”, rivela la Parietti. E aggiunge: “Ho cominciato molto presto ad essere economicamente indipendente. Avevo 14 anni quando ho iniziato a lavorare con le prime televisioni e le radio private di Torino e già prima di ottenere la grande notorietà, avevo comunque guadagnato molto bene. Con i primi soldi ho comprato una macchina, dei vestiti, li ho utilizzati per sistemare i denti, ma soprattutto per non dipendere dai miei genitori”.

Con le case, in cui Alba ha investito, è riuscita a esprimersi al meglio: “Sono molto brava a ristrutturare immobili, sono diventati per me un secondo lavoro, oltre che una fonte di guadagno. Una parte delle case queste le ho messe a reddito dopo averle rinnovate. Ho chiesto aiuto a persone capaci, ma ho un certo talento per arredare, modificare, per questo non ho mai avuto bisogno di architetti, ma solo di ingegneri strutturali, perché per il resto uso il mio gusto personale, che, devo dire, piace molto. Le ho sempre rivendute a prezzi molto più alti rispetto a quelli che le avevo acquistate. Spesso li ho solo arredati, ma in maniera così carina che non sono rimaste vuote per più di cinque minuti”.

L’artista rivela anche la spesa più folle: aver affittato un aereo privato. Ma pure una casa in Sardegna, affittata per 50 milioni di lire al mese, dove ha invitato tutti i famigliari: “Era un modo per far star bene tutti. Ovviamente l'ho fatto nei momenti di grande guadagno, quando arrivavo a prendere 100 milioni per una trasmissione, quindi la spesa era compatibile con il mio stato. Poi mi sono ridimensionata molto”.

Quando le si domanda se abbia mai la paura di rimanere senza denaro, Alba confessa: “Sì, questa è una sensazione atavica vissuta fin da piccola, perché mio padre ha fatto la guerra e patito la fame, e mi ha un po' cresciuta con la paura della miseria. Per questo a volte mi accusano di essere una persona che non si gode abbastanza la vita, ma a me non sembra di farlo. Preferisco spendere per le cose utili, piuttosto che buttare i soldi per sciocchezze. Piuttosto ho aiutato mio figlio ad avere una casa sua, che magari avrebbe potuto realizzare vent'anni dopo e questo mi sembra molto”. E infine chiarisce: “Per il resto ho sempre avuto la fortuna di essere vestita dai più grandi stilisti, perché mi hanno voluta come testimonial. Personalmente non ho mai speso più di 300 euro per una borsa”.