''Quentin Tarantino è un maleducato'': Barbara Bouchet spiega cosa le ha fatto il regista americano

L’attrice 78enne ha conosciuto Tarantino una decina di anni fa

Quello che è successo dopo ha forgiato profondamente la sua opinione su di lui

Barbara Bouchet ha raccontato che il regista Quentin Tarantino con lei è stato davvero “maleducato”.

L’attrice, che compirà 79 anni il prossimo 15 agosto, è stata intervista da ‘Il Corriere della Sera’ e ha spiegato cosa successe una decina di anni fa, dopo che il regista americano di origini italiani (noto fan dei film italiani degli anni ’70) chiese di poterla incontrare durante un Festival di Venezia.

“Lo chiese al direttore, vado, mi vede e strilla: yeah. Passiamo due giorni insieme, poi mi dà un appuntamento e non si presenta. Penso: chi si crede di essere?”, ha ricordato Barbara.

Barbara Bouchet, 78 anni, ha definito Quentin Tarantino un ''maleducato''

“Tempo dopo, mi chiama il regista Francesco Vezzoli, dice che deve girare un corto su Caligola e che Quentin farà Caligola solo se io faccio la moglie. Vado a Los Angeles, provo trucco, costumi e, il giorno prima del ciak, Quentin lo chiama e dice che non viene perché è troppo ingrassato. Insomma, un maleducato”, ha aggiunto.

“Ma fa niente: grazie a lui, pure a una certa età, ho guadagnato un sacco di fan in tutto il mondo”, ha sottolineato.

Barbara, che è stata una diva internazionale con tanti film di successo girati sia a Hollywood che in Italia, ad un certo punto decise di ritirarsi dal mondo del cinema. Perché? “Mi ero sposata, io e mio marito Gigi Borghese siamo stati insieme 36 anni, mi aveva conquistata con la simpatia. Nel ’76 era nato Alessandro e io, prima dei 40 anni, ho smesso perché non volevo che fossero gli altri a mandarmi via”.

“Ho pensato: torno fra dieci anni. Facevo la mamma e ho importato in Italia l’aerobica alla Jane Fonda, con corsi, Vhs. Poi, per il rientro al cinema, di anni ne sono serviti venti. Però il rientro l’ho fatto con Martin Scorsese in Gangs of New York. Lui fece anche un Natale a casa mia con la moglie e la mia famiglia”, ha proseguito.

Barbara Bouchet insieme al figlio Alessandro Borghese, noto chef tv

Visto che ha raccontato di non saper cucinare, Barbara ha spiegato quindi da chi ha preso la passione per i fornelli suo figlio Alessandro Borghese, noto chef televisivo: “Dal padre. Io non amo nemmeno mangiare: ho sempre avuto scarso appetito. Per mio figlio, non è piacevole: lascio sempre metà piatto”.

Infine la bionda ha svelato che dopo il divorzio ebbe difficoltà a trovare un nuovo amore. “Credevo che avrei avuto la fila alla porta, ma non c’era nessuno. I corteggiatori mi considerano un trofeo e a me non piace fare il trofeo. Non capiscono che dietro Bouchet c’è Barbara”, ha concluso.