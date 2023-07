Alena Seredova e il neo marito Alessandro Nasi scelgono il viaggio di nozze alternativo: foto

I due sono al mare in una meta esotica con i tre figli della ceca

In spiaggia si fanno castelli di sabbia, la 45enne ci scherza su: “Honeymoon activities”

Alena Seredova lo aveva detto. “In luna di miele andremo ad agosto con tutti i ragazzi perché ci piace così”. Ha anticipato solo la partenza. Lei e il neo marito Alessandro Nasi hanno scelto il viaggio di nozze alternativo, con tutti i figli della ceca al seguito. La 45enne e il manager 49enne, andati a nozze il 17 giugno scorso a Noto, in Sicilia, sono volati al mare, in una meta esotica che non svela, in compagnia di Louis Thomas, 15 anni, e David Lee, 13, che la Seredova ha messo al mondo col suo primo marito, Gigi Buffon, e Vivienne Charlotte, 3 anni, nata dal loro grande amore.

Alena Seredova e il neo marito Alessandro Nasi scelgono il viaggio di nozze alternativo

Alena ci scherza su e svela sul social le “honeymoon activities”: niente di romantico e passionale, anzi. Una delle principali è fare castelli di sabbia in spiaggia per far divertire la piccolina della famiglia. Ma a loro sta bene così: sono felici al caldo tutti appassionatamente insieme.

I due sono al mare in una meta esotica con i tre figli della ceca (in foto insieme a Louis Thomas, 15 anni, e David Lee, 13, avuti dall'ex marito Gigi Buffon)

In 49enne passeggia con Vivienne Charlotte, 3 anni, insieme a loro il secondogenito della 45enne

La vacanza è di completo relax. La Seredova non potrebbe desiderare di più. Louis Thomas e David Lee si divertono in acqua con Nasi praticando il SUP, acronimo dello stand up paddle: in piedi sulla tavola da surf con il remo sono bravissimi. Poi ci sono i bagni nelle acque cristalline, le lunghe passeggiate, le risate. Ogni giorno trascorre in piena armonia.

I ragazzi praticano il SUP

Alessandro è entrato in punta di piedi in questa famiglia e ha saputo conquistare tutti. Con il primogenito e il secondogenito di Alena va molto d’accordo. “Li ha conquistati semplicemente con la sua presenza e la dedizione. Ha dedicato loro tanto tempo, il tempo che prima aveva solo per sé e per i suoi amici. E’ diventato un appoggio, un amico. C’è sempre stato, e quando un bambino è piccolo non se ne accorge, lo dà per quando cresce, nasce spontaneamente una complicità”, ha spiegato recentemente Alena a Chi. Le foto che condivide raccontano tutta l’armonia che li avvolge e li rende raggianti e soprattutto molto sereni.