Alberto di Monaco festeggia i 20 anni del figlio Alexandre: al tavolo c’è pure la primogenita Jazmine, foto

Il principe insieme alla ex: assenti Charlene di Monaco e i due gemellini Jacques e Gabriella

Nel Principato si fanno sempre più insistenti le voci di divorzio tra il 65enne e la 45enne

Alberto di Monaco non smentisce le voci sempre più insistenti di divorzio dalla moglie, Il principe 65enne non dice una parola su Charlene di Monaco, 45 anni, mamma degli adorabili gemelli Jacques e Gabriella, che il prossimo 10 dicembre compiranno 9 anni. Festeggia invece i 20 anni del figlio Alexandre. Una riunione di famiglia in piena regola per lui, che si fa vedere insieme alla sua ex, Nicole Coste, e alla primogenita Jazmine Grace Grimaldi, nata dal flirt vacanziero con l'americana Tamara Rotolo.

Alberto di Monaco festeggia i 20 anni del figlio Alexandre: al tavolo c’è pure la primogenita Jazmine

Alberto è raggiante accomodato nella lunga tavolata all’aperto, sotto le fronde degli alberi. Non teme i gossip che lo riguardano. Ovviamente Charlene è assente, come pure i due figli piccoli. La Wittstock ha chiuso il suo account Instagram. Secondo alcuni media ora vivrebbe addirittura in Svizzera.

Alexandre, studente di economia aziendale, ha rilasciato un'intervista alla rivista Point de Vue. Al giornalista ha svelato di provare grande disagio nell’essere considerato figlio ‘illegittimo’ del principe. D’ora in poi farà causa a chiunque gli darà questa etichetta. “Nessuno dei miei genitori era fidanzato o sposato con un'altra persona, non hanno commesso adulterio”, ha sottolineato il ragazzo. E’ nato da una breve relazione del principe con la hostess togolese Nicole Coste. Venuto al mondo a Parigi nel 2003, ha sempre vissuto con la madre. Regolarmente riconosciuto dal padre e con come madrina la principessa Stéphanie, sua zia, è stato però escluso dalla linea di successione monegasca.