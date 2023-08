La ballerina 33enne di Amici e l’attore 27enne di “Mare Fuori” sono appassionati

La dedica della danzatrice per il compleanno del fidanzato

Non si nascondono più e parlano apertamente del loro amore. Per la prima volta Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo escono allo scoperto con tante foto inedite che raccontano il sentimento che li ha travolti. La ballerina 33enne di Amici e l’attore di Mare Fuori, famosissimo nei panni di Carmine Di Salvo, si lasciano andare sul social. La danzatrice 33enne in occasione compleanno del fidanzato, che oggi, 28 agosto, compie 27 anni, rompe il suo abituale riserbo e regala parole importanti al ragazzo nato a Vico Equense.

Per la prima volta Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo parlano del loro amore: le foto inedite

"La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio", scrive Elena. Accompagna le sue parole con scatti tenerissimi che li immortalano gioiosi e innamorati insieme. La loro è un’estate unica, condita da abbracci, baci. Massimiliano sfoggia anche una discreta bravura cimentandosi in difficili prese di danza, lui che ballerino non è.

E' un'estate unica quella che i due stanno trascorrendo

I gossip su di loro circolavano da tempo. La coppia era stata paparazzata ‘vicina, vicina’ prima da Chi e poi anche da Diva e Donna. Adesso arrivano gli scatti social che ufficializzano un legame che si preannuncia importante, nonostante i 5 anni in più dell’ex allieva del talent show di Maria De Filippi.

Elena e Massimiliano sono stati travolti dal sentimento

Caiazzo, impegnato con le riprese della quarta stagione di Mare Fuori, sbarcherà su Disney+ nella serie Uonderbois al fianco di Serena Rossi. Vincitore del Nastro D’Argento come miglior giovane attore per il suo ruolo nel film Piano Piano, a TAG24 ha commentato: “Questo periodo è fatto di esplosione di soddisfazioni sia dal punto di vista seriale sia cinematografico, ma resto con i piedi per terra e con la testa sul lavoro”.