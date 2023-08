Caterina Balivo festeggia i 54 anni del marito con Guido Alberto e Cora: ci sono anche i due primi figli di lui, foto

La conduttrice 43enne euforica con Guido Maria Brera e la sua famiglia allargata

E’ molto attaccata a Costanza e Roberto, la 18enne aveva confessato: “Li ho fatti fidanzare io!”

Caterina Balivo è euforica con Guido Maria Brera accanto. Domenica 27 agosto festeggia con tanta allegria nel cuore i 54 anni del marito. Con la conduttrice 43enne e il manager e finanziere, scrittore e sceneggiatore, ci sono anche i loro pargoli, Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, venuta al mondo nel 2017. Non solo: sono presenti pure i due primi figli del Chief Investment Officer per l'asset management di Kairos Partners SGR S.p.A, co-fondatore e azionista di minoranza del gruppo Kairos: Costanza e Roberto.

Caterina nelle sue storie condivide il momento della torta di Brera, quando spegne le candeline attorniato dai suoi affetti più cari. Lei ci scherza su, non capita quasi mai che Guido Maria abbia intorno tutti i suoi ragazzi allegramente riuniti per un’occasione speciale. “Attenzione, ci sono tutti e 4 insieme, ecco perché da domani il tempo cambierà”, ironizza divertita.

La Balivo, che tornerà su Rai Uno dall’11 settembre con il suo nuovo programma pomeridiano, “La volta buona”, è legatissima a Costanza e Roberto. Brera li ha avuti da una precedente relazione. La 18enne a gennaio scorso in una diretta della presentatrice di Aversa su Instagram aveva svelato di essere stata lei a far legare il padre a Caterina. All’epoca aveva 4 anni.

“Papà aveva portato me e mio fratello Roberto all’Hilton di Roma per conoscere quest’amica molto bella e carina che aveva questa spazzola di Hello Kitty che mi piaceva tantissimo", aveva spiegato Costanza. "Lei mi disse: ‘Se io la lancio in piscina e tu riesci a prenderla prima che cada a terra la spazzola diventerà tua’", aveva continuato. "Allora io mi sono tuffata per prenderla e lei fa: ‘Ok, ora siamo amiche’, e mi ha regalato la spazzola”, aveva concluso. “Li ho fatti fidanzare io!”, aveva poi aggiunto. “Se lei ha compiuto 18 anni, vuol dire che io sono tanto invecchiata”, aveva commentato poi la Balivo in chiusura.