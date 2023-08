Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini, parte per un safari in Africa col fidanzato: foto

La 19enne raggiante insieme a Filippo Carrante in Tanzania

I due entusiasti del parco nazionale del Serengeti tra prateria, savana e boschi

Jolanda Renga sorride accanto a Filippo Carrante. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga si regala una vacanza bellissima col fidanzato: parte per un safari in Africa. La 19enne è raggiante, come pure il 24enne, classe 1999, originario di Como.

Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini, parte per un safari in Africa col fidanzato

“Quant’è bella l’estate con te”, scriveva Pippo il 19 agosto, appena prima di volare via con la ragazza che gli ha rubato il cuore. I due sono in Tanzania. Davanti agli animali selvaggi, in jeep, rimangono a bocca aperta. Entusiasti del parco nazionale del Serengeti, percorrono tanti chilometri tra prateria, savana e boschi.

La 19enne raggiante insieme a Filippo Carrante in Tanzania

I due entusiasti del parco nazionale del Serengeti tra prateria, savana e boschi

Jolanda lo chiama Pippo. I due hanno ufficializzato la loro relazione a marzo scorso, da allora sono inseparabili. Mamma Ambra approva e fa il tifo per loro. Lui, appena laureato, è anche un calciatore: la prossima stagione vestirà la maglia del GS Cavallasca, squadra della provincia di Como che gioca nella seconda categoria del campionato. Amante dei viaggi, stavolta insieme alla fidanzata ha fatto le cose in grande.

La ragazza e il 24enne con la loro guida

La sconfinata pianura di Serengeti è una regione di circa trentamila chilometri quadrati in Africa orientale. La coppia ammira leoni e leonesse, elefanti, zebre. Condivide molto sul social. Poi si scatta un selfie da ‘piccioncini’. E’ un viaggio magnifico e appagante il loro.