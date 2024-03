''Alcune cellule tumorali potrebbero essersi insediate in altri organi'': Kate Middleton e la chemioterapia, ecco perché sta facendo il trattamento

Alcuni medici hanno provato a ipotizzare che tipo di cure sta affrontando la 42enne

Venerdì la Middleton ha rivelato di aver ricevuto diagnosi di cancro

A gennaio si è operata, ora sta facendo una chemioterapia ‘coadiuvante’

Kate Middleton non è stata molto precisa nel parlare del suo tumore. Probabilmente una scelta di comunicazione studiata.

Alcuni medici però hanno provato ad analizzare la situazione e hanno cercato di interpretare le parole della 42enne, che venerdì scorso ha spiegato che le è stato trovato un cancro quando a gennaio è stata operata all’addome.

Il tumore è stato rimosso durante l’intervento, ma ora Kate sta affrontando una chemioterapia che ha definito “preventiva”.

Kate Middleton, 42 anni, sta facendo una chemioterapia 'coadiuvante' dopo il cancro dall'addome le è stato rimosso a gennaio

In realtà i medici la chiamano più spesso con l’aggettivo “coadiuvante”.

Succede che alcune delle cellule del tumore “sfuggono dall’organo in cui erano originariamente e iniziano a insediarsi in altri organi come il polmone o il fegato”, ha affermato al FT il dottor Mangesh Thorat, chirurgo del seno.

Gli strumenti diagnostici a disposizione non riescono a catturare immagini così piccole da rivelare queste poche cellule. “Pertanto, per migliorare le possibilità di cura, il trattamento di tale probabile diffusione viene spesso intrapreso anche dopo che il cancro nell’organo di origine è stato completamente rimosso”, ha aggiunto il medico.

In media un ciclo di chemioterapia di questo genere dura fra i tre e i sei mesi. Le persone più giovani, come Kate, di solito reagiscono meglio a questi trattamenti e possono sottoporsi a dose più massicce, che comportano anche un maggior successo nell’eradicazione di eventuali cellule cancerogene rimaste in giro per l’organismo.

Kate ha rotto il silenzio e rivelato che tipo di malattia l'ha colpita dopo oltre due mesi di speculazioni e silenzi

"I giovani tollerano meglio dosi più elevate di chemioterapia e quindi possono essere somministrati regimi più forti che hanno maggiori probabilità di uccidere le cellule rimanenti”, ha dichiarato Andrew Beggs, chirurgo colorettale dell’Università di Birmingham.

Sembra quindi di capire che durante l’operazione del 19 gennaio scorso a Kate è stato trovato e rimosso un cancro addominale. Da allora sta facendo una chemioterapia volta a uccidere eventuali cellule che potrebbero essersi insediate in altre parti del corpo.

Non è chiaro quale sia la natura esatta del cancro che ha colpito la moglie del Principe William, mamma di George, 10 anni, Charlotte, 8, e Louis, 5.

Anche il cancro che ha colpito Re Carlo non è noto. E’ stato scoperto durante un intervento per la riduzione della prostata. Fonti ufficiali hanno però detto che non si tratta di un tumore alla prostata.