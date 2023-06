Il primo incontro, l'insistenza di lui e l'improvvisa voglia di matrimonio: Alena Seredova e Alessandro Nasi raccontano tutto del loro amore

La 45enne e il 49enne sono raggianti per il sì a Noto sabato 17 giugno

Alena Seredova e Alessandro Nasi raccontano tutto del loro amore, si svelano in un’intervista concessa in coppia sulle pagine di Chi, che regala ai due la cover del settimanale. La ceca e il manager 49enne posano con Vivienne Charlotte, la figlia di 3 anni che hanno avuto, e Louis Thomas, 15 anni, e David Lee, 13, i ragazzi che la 45enne ha messo al mondo col suo primo marito, Gigi Buffon. Sorridono nel giorno del loro matrimonio, celebrato sabato 17 giugno a Noto, in Sicilia. I due raccontano il loro primo incontro, parlano dell’insistenza di lui e dell’improvvisa voglia di nozze che li ha pervasi.

“Quando mi hanno presentato Alessandro non ero aperta a nessuna conoscenza. Non ero in grado di percepire. Ma lui ha mostrato una certa perseveranza, e mi ha convinta ad aprire gli occhi, piano piano. E’ entrato nel mio cuore”, svela Alena. “Ci siamo trovati per caso in un weekend fra amici - confida Alessandro - non cercavo nulla, ma mi sono reso conto che, inconsciamente, stavo realizzando di aver conosciuto una persona incredibilmente speciale”.

Nasi non sapeva niente della Seredova: “Vivendo poco in Italia non sapevo molto di

lei. Anzi, vedendola con i figli, pensavo che potesse essere sposata. Abbiamo chiacchierato e ho ascoltato incuriosito la sua storia. Ho capito perché non lasciasse molto spazio, per questo sono stato determinato nel cercarla. Mi piaceva la sua forza e la sua dignità nel proteggere la famiglia mettendo i figli prima di tutto, anche della sua volontà”.

Alena e Nasi si sono trovati, dopo che lei per mesi aveva evitato di mostrare il dolore per un matrimonio finito per colpa di un tradimento. Il compagno è entrato in punta di piedi, accettato anche dai due figli: “Alessandro li ha conquistati semplicemente con la sua presenza e la dedizione. Ha dedicato loro tanto tempo, il tempo che prima aveva solo per sé e per i suoi amici. E’ diventato un appoggio, un amico. C’è sempre stato, e quando un bambino è piccolo non se ne accorge, lo dà per quando cresce, nasce spontaneamente una complicità”. Lui non era mai stato sposato, lei non ha dubbi: “Credo al destino. Alla fine, probabilmente, aspettava me”.

Alena e Alessandro sono diventati sempre più uniti, poi è arrivata la loro prima figlia insieme. Poco dopo, a sorpresa, Nasi le ha chiesto di sposarlo. “Non mi aspettavo il matrimonio. Pensavo che, se un uomo arriva a 40 anni senza sposarsi, significa che non è la sua priorità. E spesso siamo noi donne a insistere. Ma io sono arrivata ad Alessandro in un altro modo, e la mia priorità era l’equilibrio familiare. Quando me lo ha chiesto mi sono emozionata. E mi sono commossa vedendo la felicità dei nostri amici”, confessa la Seredova.

Alessandro sulla proposta spiega: “Perché ho chiesto ad Alena di sposarmi? Se mi avessero fatto questa domanda due anni fa ci avrei pensato, anche perché lei non me lo ha mai chiesto. Essendo figlio di genitori che si sono separati, si sono risposati e si sono separati di nuovo, vedevo il matrimonio come una cosa complicata. E’ successo tutto in una settimana: c’è stato un insieme di momenti che ho vissuto con lei, nostra figlia, i ragazzi, che mi hanno fatto venire voglia, di colpo, di fare questo passo”.

Per la coppia niente viaggio di nozze al momento: Alena sta girando un film a Napoli, una commedia brillante. E’ tornata sul set. Ma non ha alcun rimpianto: ha avuto il suo lieto fine. “Sì, anche se passa da momenti di dolore. Spero che sia uno stimolo per molte donne che soffrono. Ci meritiamo tutte un lieto fine”, sottolinea la showgirl, attrice e modella.