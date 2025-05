Alena Seredova riunisce tutta la famiglia per il compleanno della figlia, i suoi ragazzi avuti con Buffon sono diventati altissimi! Foto

Per Vivienne Charlotte che ha compiuto 5 anni il 19 maggio un party tutto rosa a tema ‘Beauty Lounge’

Louis Thomas, 18 anni il 28 dicembre, e David Lee, 15, sono già due colossi

Lei è alta 181 centimetri, il suo ex marito 192. Normale, quindi, che i due figli avuti da lui siano già dei ‘colossi’. Alena Seredova riunisce tutta la famiglia per il compleanno della figlia, i suoi ragazzi avuti con Gigi Buffon sono diventati altissimi. Louis Thomas, 18 anni il prossimo 28 dicembre, e David Lee, 16 il 31 ottobre, sono cresciuti a dismisura. Posano insieme alla mamma che superano già di un bel po’.

La ceca 47enne li ha voluti con sé per il party per 5 anni della terzogenita Vivienne Charlotte, compiuti lo scorso 19 maggio. La showgirl ha organizzato una festa con i fiocchi per la bambina avuta dal suo secondo marito, Alessandro Nasi, 51 anni.

E’ stata Francesca Polvere, event creator, ad allestire all’aperto il tutto. In un reel in cui svela tanti particolari del party scrive: “Ballerina’s Beauty Lounge party per i 5 anni della dolcissima Vivienne!Due passioni racchiuse in un'unica festa!”.

Per Vivienne Charlotte che ha compiuto 5 anni il 19 maggio un party tutto rosa a tema ‘Beauty Lounge’. Louis Thomas, 18 anni il 28 dicembre, e David Lee, 15, sono già due colossi

La bimba con le sue amichette si è goduta la giornata come se fosse in un salone di bellezza, tra creme, trucchi e tanto altro. Dato che Vivienne è anche un’appassionata di danza, normale che il rosa dominasse e che la torta a due piani avesse una tenerissima ballerina col tutù sopra.

Divertimento, serenità e la voglia di essere una famiglia unita. Louis Thomas e David Lee adorano la sorellina, che al momento guardano dall’alto della loro statura: sono dei giovani ometti.