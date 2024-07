La 46enne in una box domande sul social replica ancora: “Ho deciso che me ne frego”

“La gente critica, è diventato l’hobby preferito di questo secolo”

Alena Seredova a inizio giugno era rimasta ferita dagli attacchi ricevuti. Si mette in costume dopo le critiche al fisico che le erano arrivate. In una box domande sul social rivela: “Qualche chiletto in più c’è, ma per mio marito non sono per niente male”. Strizza l’occhio: Alessandro Nasi è pazzo della ceca 46enne.

''Qualche chiletto in più c'è, ma per mio marito non sono per niente male'': Alena Seredova si mette in costume dopo le critiche al fisico

“Dopo che mi hanno detto in ogni modo che sono un barile, che sono grassa e vecchia, mi metto in bikini? Ma va… No no, il mio fantastico corpo lo nascondo”, aveva fatto sapere Alena. Quando le era stato domandato se fosse soddisfatta della sua forma fisica, aveva chiarito: “Nì. Non posso vivere in palestra per provare ad essere soddisfatta a 46 anni… A venti anni avevo un fisico pazzesco e non me ne rendevo conto, poi ho fatto tre figli. So che c'è un prezzo da pagare. Ho 46 anni, è un problema che tocca tutte noi. Non è stato piacevole leggere certi commenti”.

Molti followr sono scandalizzati per quanto accaduto e le fanno invece i complimenti. Alena onesta replica: “Siamo sinceri, qualche chiletto in più c’è, però mio marito dice che non sono niente male. E io sono felice”. “La gente critica, è diventato l’hobby preferito di questo secolo… Lasciamoli fare”, aggiunge. C’è chi le consiglia di non ascoltare gli altri. Lei ironizza: “Più che altro voglio fare il bagno e vestita… Se mi tuffo in jeans e t-shirt i vestiti non si asciugano, perciò pazienza…”.

L’arrabbiatura è alle spalle. La Seredova rivela: “La fortuna che ho è che mi è passata abbastanza velocemente. Devo dire che, a parte qualcuno che ha scritto delle cose così, sono tanti quelli di voi che sono persone positive e piacevoli. Ho deciso che me ne frego, non del tutto, ma ci sto provando a fregarmene abbastanza”.

Le domandano pure perché non si arrabbi quando le chiedono sempre dell'ex marito Gigi Buffon

Un fan poi le domanda come fa a non arrabbiarsi quando continuano a nominare l’ex marito Gigi Buffon, nonostante lei si sia rifatta una vita accanto a Nasi, da cui ha avuto Vivienne Charlotte, 4 anni (è anche madre di Luis Thomas, 16 anni e mezzo, e David Lee, 14 e mezzo, avuti dall’ex portiere della Juventus). “Non mi arrabbio, ovvio che un po’ mi dispiace che non possa esistere senza chiedere sempre del passato. Sento che la mia vita è meravigliosa adesso, ci sono tante cose di cui parlare, da condividere, non serve sempre tornare sul passato. Tutto qui”, precisa Alena.