''Nina Moric e Asia Argento non hanno pagato'': l'avvocatessa matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace fa i nomi dei vip che non avrebbero saldato la sua parcella

Temutissima, rispettata, l'avvocatessa matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace fa i nomi dei vip che non avrebbero saldato la sua parcella. Intervistata da Gente, rivela: “Nina Moric e Asia Argento non hanno pagato”. Stavolta si sbottona, anche se tiene rigorosamente la bocca chiusa su chi, invece, ha onorato il suo conto.

La legale 76enne ad Amaglia, in provincia di La Spezia, anche quest’anno organizza la rassegna letteraria “I grandi temi” nella Villa Romana di Bocca di Magra. Al settimanale parla del suo lavoro, degli argomenti che l’appassionano, del privato. Quando le si domanda perché non risponda mai alle domande su Francesco Totti, che ha seguito inizialmente nel divorzio da Ilary Blasi, dice: “Non parlo mai dei miei clienti. Parlo solo di quelli che non pagano”.

Le si chiede di fare i nomi. Annamaria Bernardini de Pace così si apre. Questa è chiaramente la sua ‘campana’. “Nina Moric e Asia Argento non hanno pagato. Ci sono alcuni che pensano che io debba essere ripagata per accostare il mio nome al loro, ma il mio nome è più lungo”, rivela. Non aggiunge altro.

Parla poi della sua prima cliente famosa, Ornella Vanoni: “Sì, era il 1984 e vincemmo una causa da 300 milioni contro Berlusconi per via di una trasmissione andata in onda e per cui Ornella non era stata pagata. E poi Loredana Bertè”. Tutti desiderano sapere se non fosse stata avvocato cosa avrebbe fatto, lei replica: “La soubrette: avrei ballato e cantato ovunque come la Carrà e la Cuccarini”.