''Posso serenamente fregarmene'': dieta, sport e chirurgia estetica, perché Sonia Bruganelli ha un approccio diverso dalle altre donne di tv

La 50enne ha spiegato a ‘Focaccia e Cappuccino’ che non è così fissata come tante donne note

Da un po’ di anni si cura e fa attenzione a dieta e alimentazione, ma senza troppe rinunce

Si è anche avvicinata al mondo della chirurgia estetica per piccoli ritocchi

Sonia Bruganelli ha parlato del suo aspetto fisico e di quanto non sia così fissata come potrebbero esserlo altre donne della tv.

La 50enne, ormai ex moglie di Paolo Bonolis, non ha mai nascosto i suoi piccoli ritocchi estetici e sebbene le piaccia apparire al meglio, non è sempre pronta a fare rinunce importanti per ottenere risultati.

Parlando nel podcast ‘Focaccia e Cappuccino’, l’opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha sottolineato di non aver temuto di non riconoscersi più togliendo il vistoso neo che aveva sul viso fino allo scorso febbraio.

“L’ho tolto e mi hanno detto che poteva rimanere il segno. Quando sono andata dal dermatologo mi ha detto: ‘Guarda se vuoi anche questo puntino marrone che è rimasto lo togliamo’. Ho detto no perché mi piace mantenere questa macchiettina, ma non tutta la pesantezza del tridimensionale di quel neo”, ha raccontato.

Sonia Bruganelli, 50 anni, ha parlato del suo rapporto con le rinunce per mantenersi in forma in quanto personaggio pubblico

“Non so se devo andare dallo psicologo, perché per me non ce l’ho mai avuto”, ha aggiunto.

“Tante cose abbiamo paura di fare, poi dopo le fai e ti dici: ‘Ma era così semplice’. Il neo è stata una delle cose più facili da fare, come cambiamenti. Va bene così”, ha sottolineato.

Sonia ha inoltre sottolineato di essere contenta di aver rifiutato offerte tv quando era più giovane e di essersi esposta alle telecamere già grande. Non sarebbe stata capace di affrontare la pressione.

Solo da poco ha messo più energie e concentrazione nella cura del corpo: “L’ho provato a fare negli ultimi anni con l’alimentazione, togliendo il neo, facendo la blefaro (un’operazione alle palpebre, ndr). Andando in video noti delle imperfezioni, perché il video è terribile anche con le belle luci. Innanzitutto ti regala cinque chili. Poi si nota tutto”.

“Ci sono arrivata da adulta e quindi riesco a gestire questa cosa con dei sani compromessi esistenziali. Cioè provo a mangiare meglio, fare sport, mantenermi meglio. Se ce la faccio bene, sennò c’è anche la vita… ci sono gli aperitivi, ci sono gli amici, e a 50 anni il grosso della mia vita professionale l’ho fatta e posso serenamente fregarmene”, ha sottolineato.

Sonia non ha mai nascosto i suoi ritocchini estetici, come la rimozione del neo sul viso e la blefaroplastica

Pensa che alcune donne di televisioni mentano quando dicono di essere delle buone forchette: “Io vedo tanta gente che dice ‘sono magra ma io mangio’. Sfatiamo questa cosa perché non è vero”.

Sonia, che ha tre figli con Bonolis, segue una dieta ma non sembra disposta a rinunciare a una cosa: gli aperitivi.

“Ho cambiato un po’ di dietologi. Alla fine la mia dietologa, che si chiama Tiziana, mi ha messo tre volte a settimana l’aperitivo, cioè un bicchiere di vino rosso e dieci olive”, ha spiegato.

“Io cosa ho fatto: ho calcolato le calorie. Mi sono tolta un po’ di olive e ho aggiunto i lupini. Poi i pistacchi. Di basi era un alibi per bere, quindi ho tre volte a settimana questo vino rosso. Nel vino ci metto il ghiaccio, anche se non si fa, così dura di più”, ha concluso.