Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati: le prime immagini del matrimonio al Grand Hotel di Rimini

La conduttrice 59enne e il giornalista 60enne sono moglie e marito

Il ‘sì’ nel pomeriggio di sabato a Rimini, ad officiarli il presidente della Regione

Testimone della sposa la padrona di casa di ‘Ballando con le Stelle’ Milly Carlucci

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono marito e moglie. Si sono sposati oggi, sabato 6 luglio 2024, nel tardo pomeriggio.

Il ‘sì’ è andato in scena sulla riviera romagnola, al Grand Hotel di Rimini. Davanti a centinaia di invitati, di cui non tantissimi vip.

La 59enne e il giornalista 60enne si sono giurati amore eterno e a officiare la cerimonia è stato l’amico Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna.

Simona Ventura, 59 anni, e Giovanni Terzi, 60, arrivano per giurarsi amore eterno al Grand Hotel di Rimini

La sposa ha scelto un moderno abito pantalone bianco con uno strascico non troppo lungo. Lo sposo un completo blu con cravatta bianca.

Tra gli ospiti, come detto, non tantissimi volti noti. Sebbene la conduttrice sia amica di diverse star della tv, aveva già festeggiato con loro a Milano qualche giorno fa (al party c’erano Alba Parietti, Paola Barale e tanti altri).

La sposa e lo sposo fanno il loro ingresso nel giardino dove si è svolta la cerimonia

Stavolta al suo fianco meno celebrità e più familiari, tra cui ovviamente i suoi tre figli, ovvero Niccolò e Giacomo, avuti rispettivamente nel 1998 e nel 2000 con l’ex marito Stefano Bettarini - a cui è stata sposata dal 1998 al 2008. Ma anche Caterina, adottata molti anni fa e oggi maggiorenne.

Presenti il giornalista Gianluigi Nuzzi e il ballerino Samuel Peron, che è stato l’insegnante di Simona durante l’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle’.

Il matrimonio è stato officiato da Stefano Bonaccini, testimone della sposa Milly Carlucci

Testimone della sposa è stata Milly Carlucci, padrona di casa proprio di ‘Ballando’. Recentissimamente parlando di lei Simona ha detto: “Ho scelto Milly Carlucci che mi è stata vicina e mi ha dato grandi opportunità. Siamo diventate amiche, confidenti, ha capito i miei momenti difficili e, visto che la proposta di matrimonio è avvenuta a Ballando con le stelle e Milly ne è stata la prima testimone, mi piaceva che lo fosse anche a Rimini”.

Il bacio dopo il 'sì'

Sulla scelta di Rimini invece ha spiegato a ‘Chi’: “E’ il nostro posto del cuore. Giovanni è andato a Rimini in vacanza per tutta la vita al Grand Hotel. Io da bambina andavo a Riccione, poi per anni non sono andata in Romagna e, quando ci sono tornata con Giovanni, ho ritrovato l’aria di casa. Sono nata a Bologna, i miei genitori vivono a Bologna, e ho ripreso Rimini come città anche del mio cuore”.