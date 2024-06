Simona Ventura e Giovanni Terzi protagonisti del party pre-matrimonio a Milano con tanti amici vip: guarda

La conduttrice e il giornalista hanno iniziato una 10 giorni di festeggiamenti

Il matrimonio vero e proprio sarà il 6 luglio a Rimini

Nel frattempo una grande festa a Milano, la città in cui vivono

E’ iniziata la 10 giorni di festeggiamenti per il matrimonio di Simona Ventura.

Si è partiti ieri sera a Milano, nello spazio Gadames 57, dove la conduttrice e il futuro marito Giovanni Terzi hanno chiamato a raccolta tantissimi amici per brindare alla loro unione e anche al 60esimo compleanno di lui.

Simona Ventura, 59 anni, e Giovanni Terzi, 60, al loro party pre nozze a Milano

Ad occuparsi dell’organizzazione è stato il noto wedding planner Enzo Miccio.

Tra i volti noti arrivati per celebrare l’amore della coppia e cantare tanti auguri al giornalista anche Alba Parietti col compagno Fabio Adami, Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane, Paola Barale, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Eleonora Daniele.

Simona Ventura e Giovanni ballando durante la festa

Simona, 59 anni, ha scritto in un post su Instagram: “Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti le nostre affinità elettive. L’abbiamo scelta insieme Giovanni, perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente”.

Il momento del taglio della torta

Nei commenti le ha risposto lo stesso Giovanni: “Amore mio sai sempre stupirmi dal primo momento in cui apri gli occhi alla sera in cui andiamo a coricarci. Sei l’essenza della mia vita e con il cuore in gola dall’emozione ti dico Ti amo da sempre e per sempre”.

La coppia è insieme da 6 anni e si sposerà il prossimo 6 luglio al Grand Hotel di Rimini.

Simona con il primogenito Niccolò Bettarini

Se per Simona si tratta del secondo “sì”, dopo quello detto nel 1998 all’ex marito Stefano Bettarini, padre dei suoi due figli, per Giovanni saranno le terze nozze.

Alba Parietti con Paola Barale ed Eleonora Daniele

E’ infatti già stato sposato con due donne, madri dei suoi due figli.

La proposta di matrimonio era arrivata in diretta a ‘Ballando con le Stelle’, sotto gli occhi dei genitori di Simona.

Tre coppie vip: Alba Parietti con Fabio Adami, Luisa Corna col marito, Eleonora Daniele col marito Giulio Tassoni

Testimone della sposa sarà la collega presentatrice Paola Perego, sebbene quest’ultima negli ultimi giorni sia in apprensione per un brutto incidente subito in campagna (su un trattore) dal compagno Lucio Presta.