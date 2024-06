''E' stata una magia'': Chiara Nasti racconta di aver videochiamato il marito Mattia Zaccagni dopo il suo gol decisivo contro la Croazia

L’influencer 26enne, al termine della seconda gravidanza, svela le sue emozioni

Chiara Nasti svela tutte le sue emozioni. A La Gazzatta dello Sport racconta di aver videochiamato il marito Mattia Zaccagni dopo il suo gol decisivo contro la Croazia, quello che ha portato l’Italia agli ottavi di finale all’Europeo in Germania. Ora la Nazionale dovrà vedersela con la Svizzera. “E’ stata una magia”, commenta ancora galvanizzata.

L’influencer 26enne è quasi al termine della seconda gravidanza: a giorni darà alla luce una bambina, Dea. Lei e il calciatore 29enne sono già genitori di Thiago, che compirà 2 anni il prossimo 16 novembre. “Ci crede? Non ho realizzato subito che Mattia aveva fatto gol, sono quasi al termine della gravidanza e certe emozioni sono rischiose. Poco prima dell’inizio avevo pensato: e se Mattia segna e io per la gioia partorisco?”, confida.

“La partita l’ho vista a Napoli, a cena in un ristorante, con mio figlio Thiago, i miei genitori e mia sorella Angela. Quando ho visto Mattia che entrava in campo ho capito dal suo sguardo che poteva succedere qualcosa di bello. Non so spiegarlo, certe cose si sentono. Quindi ho aspettato che succedesse - prosegue - Ricordo solo il boato al ristorante e la felicità di tutti noi. E' stata una magia. A fine partita l’ho videochiamato. E' stata una cosa bellissima: lui aveva ancora addosso la tensione della partita, io piangevo...".

Chiara rivela il messaggio che lei e il marito si sono scambiati: “Il nostro è stato un messaggio molto intimo, che ha ripercorso un momento un po’ buio di qualche mese fa. Un periodo che però ci ha portato la scoperta dell’arrivo della nostra bambina. Gli ho fatto notare che le cose nella vita cambiano. Basta lavorare sodo e saperle aspettare. Mattia ha segnato un gol decisivo, per me uno dei gol più belli di questo Europeo. La ruota è girata. E lui deve ricordarsi di essere sempre orgoglioso di quello che è e di quello che fa. Mattia lo sa: noi ci saremo sempre".

L’influencer 26enne, al termine della seconda gravidanza, svela le sue emozioni. A giorni darà alla luce Dea: lei e il calciatore 29enne sono già genitori di Thiago, 2 anni il prossimo 16 novembre

Zaccagni le manca moltissimo in questi giorni: “Ci sentiamo ogni volta che lui può. Quando è partito ci siamo fatti una promessa, dicendoci che la cosa più bella sarebbe stata quella di vederci dopo un mese. Solo così vorrebbe dire che è andato tutto bene. Mattia si preoccupa di come vanno le cose a casa, vuole sapere se sto bene, se mi serve qualcosa. Sono la prima persona che sente la mattina, l’ultima della sera e la prima dopo le partite. Io lo tengo tranquillo e lo sostengo, credo che per lui sia importante".

La Nasti non vuole fare pronostici. E’ felice per il traguardo raggiunto da Mattia. Spera torni trionfatore con gli azzurri, ma non vuole nemmeno nominare l’eventualità di una vittoria all’Europeo. “Mattia mi ha chiesto di aspettarlo, vuole esserci per il parto. La verità è che sta per nascere la nostra bambina, la famiglia si allargherà e saremo in quattro. Può esserci un regalo più bello?”, sottolinea.