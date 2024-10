''In confronto i due maschi erano una passeggiata'': Alena Seredova parla delle difficoltà nell'educazione della piccola Vivienne

Già madre di Louis Thomas 16 anni, e David Lee, quasi 15, ha capito che con una bimba è diverso

Si gonfia di orgoglio quando parla dei figli, rispondendo alle domande dei follower sul social. Alena Seredova adora i tre pargoli, anche se, deve ammetterlo, con la terzogenita è cambiato qualcosa. La 46enne ceca parla delle difficoltà nell’educazione della piccola Vivienne Charlotte, avuta dal suo secondo marito Alessandro Nasi il 19 maggio del 2020. “In confronto i due maschi erano una passeggiata”, sottolinea la showgirl. Da Gigi Buffon ha avuto Louis Thomas, 16 anni, e David Lee, a fine ottobre 15.

Alena, quando le fanno i complimenti per i suoi ragazzi, sorridendo precisa soddisfatta: “Sono i miei cuccioli, sì. Sono tutti e due più alti di me, per fortuna c’è la ‘Vivina’ che è ancora proprio una bimba, sennò… Il tempo…lo vorrei fermare ogni tanto”.

Poco dopo arriva la domanda ‘scomoda’: “Essere mamma di una bimba dopo tanti anni e dopo due maschietti che avventura è? Un bel viaggio?”. La Seredova rivela: “Io lo trovo del tutto diverso. Sicuramente sono cambiata anche io come mamma perché ho un’altra età e sono una donna più matura e magari ho anche un po’ meno energia. Tutto quello che volete…ma i due maschi erano una passeggiata! Lei è una ragazza con il carattere. Non è che le dici le cose tanto per dire, per riempire un vuoto... Per di più se le ricorda e poi ti dice: ‘No, perché tu avevi detto diversamente l’altra volta’. Perciò devi sempre stare sul pezzo, ogni tanto sono sfinita”.