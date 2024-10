Stando alle indiscrezioni del settimanale Oggi la differenza tra i due sarebbe netta

La proposta fatta dal rapper 34enne non soddisferebbe affatto l’imprenditrice digitale 37enne

Tornano i rumor sul presunto scontro tra gli ex per questioni di soldi. Il divorzio dei Ferragnez fa parlare ancora: ora ci sarebbe in corso una lotta sull’assegno di mantenimento. Il settimanale Oggi svela: “Fedez avrebbe proposto 5mila euro al mese, Chiara Ferragni ne vorrebbe 20mila”.

''Fedez avrebbe proposto 5mila euro al mese, Chiara ne vorrebbe 20mila'': divorzio Ferragnez, la lotta sull'assegno di mantenimento

Nell’addio tra il rapper 34enne e l’imprenditrice digitale 37enne “tutto sembra incamminato verso un accordo”, scrive il giornale. “I figli andranno a lei - continua - la discussione riguarda solo l’assegno di mantenimento”. Già, la proposta fatta da Federico Lucia non soddisferebbe l’ex moglie, affatto.

Il settimanale rivela quel che avrebbe provocato lo scontro: “Le cifre ballano tra i 5mila euro offerti dal rapper e i 20mila richiesti dall’imprenditrice”. E’ qui che si gioca la partita tra i due: la distanza al momento è netta. La Ferragni desidererebbe avere dall’ex marito ben 15mila euro in più…

Sempre stando a Oggi, però, “salvo intoppi, la separazione arriverà tra un mese. Il divorzio nella primavera del 2025”. Intanto si moltiplicano i gossip su un presunto avvistamento di Fedez e Chiara. Sarebbero stati pizzicati mentre insieme si dirigevano dallo psicologo. Alcuni hanno anche ipotizzato una poco probabile ‘reunion’, che sarebbe un coupe de theatre sensazionale. E’ però più probabile che la ex coppia stia affrontando terapia per cercare di appianare la situazione, tutto per la serenità dei pargoletti, Leone, 6 anni, e Vittoria, 3. Entrambi desiderano solo il loro bene. Così hanno sempre sottolineato.