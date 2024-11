Sul social replica a chi l’attacca: “Ecco rosichi allora, ho pubblicato foto anche quando non ero in forma”

In pochi mesi è tornata a essere al top, anche se non spiega che tipo di dieta ha fatto

Dopo aver postato sul social uno scatto in costume, era stata attaccata per il suo peso. Vittima di body shaming, non ci era rimasta bene, poi però nelle sue Stories aveva detto: “Siamo sinceri, qualche chiletto in più c’è, però mio marito dice che non sono niente male. E io sono felice. Ho deciso che me ne frego, non del tutto, ma ci sto provando a fregarmene abbastanza”. Tutto era accaduto tra giugno e luglio scorso. A distanza di pochissimo tempo è mutata ogni cosa. “Dopo 10 anni ho perso tanti chili, ora mi va tutto grande”, confessa Alena Seredova sempre su Instagram, rispondendo alle domande dei fan. Svela anche che dopo il forte dimagrimento è obbligata a fare shopping di nuovo: tutto quello che le stava piccolo, infatti, l’ha dato via.

''Dopo 10 anni ho perso tanti chili, ora mi va tutto grande'': Alena Seredova è obbligata a fare shopping dopo il dimagrimento

La 46enne quando le si fa notare che è in grande forma, replica: “Per una volta devo dire che ti do ragione. Sono stata proprio brava e mi sono rimessa in forma. La stupidaggine che ho fatto è che in questi ultimi 10 anni in cui continuavo ad avere sempre qualche chiletto in più ho dato via tutto quello che mi stava piccolo. Adesso mi sarebbe stato utile, perciò mi aspetta l’obbligo di shopping, che non è mai il mio preferito… Ma mi è tutto grande ragazzi!”.

A giugno scorso, per la foto in bikini pubblicata su Instagram, era stata vittima di body shaming

La Seredova è felice di aver perso peso sulla bilancia. Un altro follower le scrive: “Sei stupenda, dimagrita, anche se non lo vuoi far vedere”. Lei ribatte: “Non è che non lo voglio far vedere. Non lo nascondo, ma non faccio neppure una propaganda girando per la città in mutande”.

Sul social si fa vedere e replica a chi l’attacca maligno accusandola di usare un qualche escamotage per apparire più magra: “Ecco rosichi allora, ho pubblicato foto anche quando non ero in forma”

Ironizza con il suo solito charme, negli scatti è lampante quanto sia tornata a splendere pienamente. Qualcuno le punta comunque il dito contro, attaccandola nuovamente, ipotizzando che usi un qualche escamotage per apparire più magra negli scatti su Instagram. Lei replica: “Ecco rosichi allora… Perché per una volta che ho perso tanti chili devi… Io filtri non ne ho mai usati e ho pubblicato foto anche quando non ero in forma… Perciò non offendere!”. Alena mette i puntini sulle i, anche se stavolta non chiarisce quale tipo di regime alimentare abbia scelto per raggiungere l’obiettivo.