L'ex ballerina di 'Amici' Alice Bellagamba incinta di 4 mesi rivela di aver già scelto il nome del figlio in arrivo: ecco come si chiamerà

La 37enne è di 14 settimane, già alla sesta le si vedeva il pancino

Aspetta un maschietto dal compagno: la data presunta del parto è il 20 maggio

Alice Bellagamba, ex ballerina di Amici, ex moglie di Andrea Rizzoli, parla della sua gravidanza con i follower. Incinta di 4 mesi, rivela di aver già scelto il nome del figlio in arrivo. Il piccolo che aspetta dal compagno Leonardo Plebani, con cui sta insieme da 4 anni, si chiamerà Brando.

E’ alla 14esima settimana di gestazione. “Sono sempre stata benissimo, a parte qualche lacrimuccia ogni tanto per via degli ormoni, ma tutto nella norma”, racconta Alice. Per lei “momenti magici”, sottolinea. Ha avuto un po’ di nausea tra la nona e l’undicesima settimana, poi scomparsa del tutto nella 13esima. “I primi sintomi della gravidanza, invece, erano gli stessi della sindrome premestruale per me! Seno gonfio e dolorante, crampetti pelvici e pancia più grande. Infatti ho scoperto di essere incinta solo dopo 10 giorni di ritardo”, confida. Ha fatto il test.

Il piccolo che dovrebbe nascere il 20 maggio si chiamerà Brando

La 37enne è di 14 settimane, già alla sesta le si vedeva il pancino. La sua è una cicogna super desiderata

In molti le sottolineano che la sua pancia è già grande: “Sì lo so. Ma la ginecologa mi tranquillizza dicendomi che è normale. Si vedeva già a 6 settimane”, chiarisce la Bellagamba. Lei e il fidanzato provavano da un anno ad avere un bambino: “Gravidanza super desiderata. Ci abbiamo messo un anno, il tempo giusto direi, visto che avevo 36 anni. A volte ci vuole un pochino di tempo, ma bisgna avere pazienza e fiducia”.

Lei e il compagno Leonardo, con cui sta da 4 anni, era un anno che provavano a regalarsi un bebè

Alice ha scoperto la cicogna il 23 settembre scorso. La data presunta del parto è il 20 maggio prossimo: è davvero felicissima. Di figli le piacerebbe averne due in totale: “Staremo a vedere”.