''Lo blocco su WhatsApp e Instagram, ho un bel caratterino'': Katia Pedrotti rivela che i litigi col marito Ascanio Pacelli durano giorni

Katia Pedrotti non ha alcun problema a raccontarlo. Sulle pagine di Oggi rivela che i litigi col marito Ascanio Pacelli durano giorni. “Lo blocco su WhaysApp e Instagram, ho un bel caratterino”, confida. La 46enne non è affatto tenera quando discute col 50enne, ma pure coi due figli non scherza. I due, coppia nata al GF nel 2004, sono genitori di Matilda, 17 anni, e Tancredi, 11.

“Io in casa sono una molto precisa, di conseguenza non mi piace il disordine. Non amo, neppure, che ci si segga sul letto con i vestiti indossati fuori di casa. E non mi piace che si mangiucchi in giro”, spiega Katia. Su Ascanio dice: “Butta via quello che secondo lui non serve. Lo ricicla, lo fa sparire. Torni a casa e non lo trovi più. Chiedi dove sia finito e lui: ‘Boh, io non so nulla’”. Questo causa dei litigi tra loro: “Sì, io ho sempre avuto un bel caratterino e questo caratterino l’ho mantenuto fino adesso. Le sembra giusto che faccia sparire gli oggetti?”.

La Pedrotti chiarisce: “Sono molto ‘colorata’ nei miei litigi. Poi se si tratta di una questione a cui tengo particolarmente, passano anche giorni prima di riconciliarsi. Lo blocco su WhatsApp e Instagram o gli dico: ‘Esco e non tornerò mai più’”. Pure coi due figli è severa: “Come no! Dico: ‘Non uscirete per 32 mesi’. ‘Ti ritiro la Playstation e ci giocherai quando avrai 24 anni’”. Con Ascanio e anche con i ragazzi risolve col dialogo: “Detto questo io rimango della mia idea, che magari quella cosa non andava buttata, non andava detta, non andava fatta”.

A far arrabbiare Katia è soprattutto una cosa: “Hai appena sistemato la cucina, l’hai pulita. Lui arriva con un cracker e lascia briciole ovunque. Io proprio quella roba lì non la sopporto, vado fuori di testa”.