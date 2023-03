Dopo l'esperienza del tradimento di Buffon, Alena Seredova parla della gelosia per il futuro marito Alessandro: ''Ha libertà, ma…''

Sta organizzando le nozze con Nasi: si celebreranno il prossimo giugno

Nonostante abbia scoperto le ‘corna’ dell’ex dai giornali, la 44enne si fida del manager 48enne

Alena Seredova ha ritrovato il suo equilibro e la serenità, nonostante i fatti passati. Dopo l’esperienza del tradimento di Gigi Buffon, scoperto per giunta dai giornali, con i follower parla della gelosia per il futuro marito Alessandro Nasi. “Ha libertà, ma spero non se ne approfitti”, precisa. E aggiunge subito: “Mi fido”.

Quando Buffon la tradì con Ilaria D’Amico, attuale compagna dello sportivo, Alena raccontò: “E’come se la mia casa avesse preso fuoco. Il mio unico pensiero era quello di portare in salvo i miei bambini”. Spiegò in seguito di averlo appreso sfogliando Chi, che nero su bianco mostrò le foto di Gigi insieme alla giornalista. Lo choc fu tremendo. Eppure non ha compromesso il suo modo di amare.

La ceca 44enne, rispondendo alla domanda di un follower, che vuole sapere se sia o meno gelosa di Alessandro, spiega: “Un pochino sì, ma devo dire che non sono una ‘controllona’ e perciò alla fine ha tutta la sua libertà. Io spero non se ne approfitti troppo. Mi fido”.

Alena non si sbilancia troppo sulle nozze previste a giugno col manager 44enne da cui ha avuto l’ultimogenita Vivienne Charlotte, che il 19 maggio compirà 3 anni. La Seredova è anche madre di Louis Thomas, 14 anni, e David Lee, 12, avuti dall’ex marito. Del suo abito non desidera rivelare alcuna cosa. “Voglio sorprendere il mio compagno e far piangere le amiche. Noi signore di una certa età ci commuoviamo facilmente, siamo molto sensibili”, sottolinea scherzosa. E sui preparativi dice: “Non c’è tempo, è tra poco. Ma è tutto sotto controllo, perché è una festa e la cosa più importante è divertirsi. Poi dove si mangia o dove ti siedi non è così importante”.