Finalmente parla Fedez: stop ai social, il periodo è particolare. Poi la verità sulla crisi con la moglie Chiara Ferragni

Finalmente parla lui: Fedez ha rotto il silenzio dopo aver dato buca alla conferenza stampa di LOL 3, che conduce con Frank Matano su Prime Video. Non è intervenuto, neanche mandando un contributo video. “Ci segue con affetto da Milano”, ha spiegato Serena Dandini che ha condotto l'incontro coi giornalisti. La buca a impegni importanti e la scomparsa dai social. Nel pomeriggio di venerdì 3 marzo il rapper ha però diffuso uno stringato comunicato in cui rivela la decisione di voler stare lontano dalle piattaforme di condivisione online. Cosa sta succedendo?

“Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social… - ha scritto Federico Lucia - In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie che, anzi, ringrazio per il costante supporto. A presto”. Il 33enne così smentisce chi lo vorrebbe a un passo dal divorzio da Chiara Ferragni. Ma le voci di corridoio si susseguono e diventano incessanti. C’è chi teme, dopo averlo visto balbuziente, il peggio.

Fedez ha attraversato un periodo molto complicato, sconfiggendo un raro tumore al pancreas con una lunga operazione lo scorso marzo. A novembre aveva chiarito: “Vivo assolutamente bene oggi, anche se ho delle conseguenze. Prevalentemente sono problemi di tipo gastrico, di digestione. Il mio pancreas, o meglio quel che ne rimane, non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare. Devo anche cercare di mangiare lentamente, cosa che mi riesce difficilissima, ma rispetto quello a cui andavo incontro, è un grande lusso”.

Il cantante fa sempre controlli, ma alcuni si sono subito allarmati per la sua assenza e hanno pensato a problemi legati alla salute. C’è anche chi non ha dimenticato quel che Fedez confidò in tv nel 2019, a La Confessione di Peter Gomez. “Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Devo stare sotto controllo perché è una sindrome radiologicamente verificata. La demielinizzazione è quella che avviene quando hai la sclerosi multipla. Questa cosa può essere, come no, che si tramuti in sclerosi”, rivelò.

Fedez aggiunse: “Se dovesse accadermi questa cosa e in base a dove ti si accendono queste cicatrici, puoi perdere il dono della parola o l'uso della gamba”. Ed è proprio a queste ultime sue parole che hanno fatto riferimento con la mente quando lui ha postato un video in cui improvvisamente non riusciva più a formulare una frase senza ‘incepparsi’ con le parole.

“Scusate, è un problema che ho da un po’, ora ci metto tempo a formulare una frase”, si era giustificato Fedez a fine febbraio. Da allora, però, non si fa più vedere. Per altri è depresso ed è per questo che avrebbe manifestato il disturbo. C’è chi anche in queste ore pensa stia facendo esami specifici in ospedale. Ma la verità non la sa alcuno: c’è solo un comunicato di poche parole che, al momento, dà spazio a mille interpretazioni.