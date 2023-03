Bianca Balti con la figlia di 16 anni alle sfilate di Parigi: Matilde è diventata più alta di lei. Foto

La ragazza vive nella capitale di Francia col padre, Christian Lucidi

Bianca Balti si lascia fotografare accanto a Matilde: alle sfilate di Parigi la super modella 38enne va con la figlia primogenita di 16 anni. La ragazza, ancora un’adolescente, è diventata più alta di lei.

Bianca è casual chic, ha i capelli raccolti e indossa un piumino over lungo fino ai piedi, ha una felpa con la zip portata chiusa fino al collo e accessori a contrasto in blu elettrico. Gli occhiali da sole li usa come cerchietto. Ai piedi calza mules col tacco in pvc trasparente.

Piovono ‘like’, in tanti scrivono: “Stupenda, un fisico perfetto (ma vabbè con una madre così…!)”

Matilde ha scelto un look coordinato a quello della madre. Indossa un minidress blu elettrico con maniche lunghe e gonna a pieghe e un paio di sneakers in tinta, tutto firmato Off-White, il brand della sfilata a cui partecipa con Bianca. Lascia le lunghissime gambe nude, ha i lunghi capelli sciolti: è incantevole.

E’ la prima volta che mamma e figlia partecipano insieme a un evento. Sul social, dove la Balti posta le foto con lei, piovono ‘like’. In tanti commentano: ‘No vabbè tua figlia è qualcosa di spettacolare!!! Stupenda un fisico perfetto (ma vabbè con una madre così non poteva essere altrimenti). Complimenti, meravigliose”. “Ma quanto siete alte…? Bellissime entrambe”, sottolineano altri.

Matilde vive a Parigi con il padre, ex marito della modella, Christian Lucidi. Ha scelto lei di stare insieme al papà quando aveva poco più di 6 anni, a seguito del periodo convulso avuto dalla Balti anche a causa della droga, come ha raccontato Bianca stessa, ospite di Luca Casadei nel podcast One more Time a gennaio scorso: “E’ stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi”.

La top model ha anche aggiunto: “Adesso abbiamo un ottimo rapporto e mi dice che non voleva vivere con me, perché ero un casino. Allora però è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta”. E anche mamma di Mia, 7 anni, avuta dall’americano Matthew MacRae.