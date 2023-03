Arianna e Viktorija insieme a Roma alla festa dell’ex gieffino Lorenzo Battistello

La Rapaccioni si regala una serata di svago con la 26enne

Arianna Rapaccioni, la vedova di Sinisa Mihajlovic, si regala una serata di svago a Roma con la figlia 26enne Viktorija. Le due tornano mondane e sorridenti dopo la morte dell’ex giocatore e affermato allenatore di calcio, scomparso il 16 dicembre scorso a causa della leucemia: aveva solo 53 anni. Non bucano l’appuntamento con Lorenzo Battistello, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Il cuoco ha preso in gestione l’antico ristorante Osteria Angelino e festeggia con gli amici più cari.

La vedova e la figlia di Mihajlovic tornano mondane e sorridenti dopo la morte dell'allenatore: foto

Arianna e la figlia posano per i fotografi prima di entrare nel locale. Poi, durante la cena, assaporano le portate e si divertono. Alleggeriscono il loro animo provato per il tragico lutto con gli altri vip ospiti dello chef: Roger Garth, Marina La Rosa, solo per citarne alcuni.

Il vuoto lasciato da Sinisa non scompare. Le accompagna entrambe. E’ presente anche negli altri figli avuti dalla coppia: Virginia, 24 anni, Miroslav, 22, Dusan, 20, e Nicholas, 18. Come pure in Marko, nato nel 1992 dalla relazione del giocatore con un'altra donna al suo arrivo a Roma, prima di sposare Arianna.

Arianna e Viktorija insieme a Roma alla festa dell’ex gieffino Lorenzo Battistello

La Rapaccioni non ha problemi a mostrare in pubblico il suo sorriso. Recentemente criticata per alcuni scatti pubblicati sul social in cui per alcuni appariva molto serena, ha replicato: “Faccio fatica a tirare fuori le mie emozioni. E’ il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce. Preferisco sempre farmi vedere forte, truccata e ben vestita. In realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola. Questo è il mio modo di elaborare il lutto, non so se sia giusto o sbagliato ma questa sono io”.