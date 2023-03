Maria De Filippi, messaggio al pubblico dopo la morte di Costanzo in onda all’inizio di ''C’è Posta Per Te''

La conduttrice ha voluto ringraziare il pubblico per la grande vicinanza che gli ha dimostrato

La scomparsa del marito Maurizio Costanzo, avvenuta venerdì 24 febbraio, è stata un grande dolore

Nel weekend è andata in onda una nuova puntata di ‘C’è Posta Per Te’, ospite Tiziano Ferro

Sabato sera è andata in onda una nuova puntata di ‘C’è Posta Per Te’ dopo lo stop della scorsa settimana. La conduttrice Maria De Filippi ha voluto ringraziare il pubblico per la grande vicinanza che gli ha dimostrato dopo la morte di Maurizio Costanzo, avvenuta venerdì 24 febbraio. Il volto tv 61enne ha quindi deciso di mandare in onda un messaggio prima dell’inizio della puntata dello show del sabato sera di Canale5.

Maria De Filippi, 61 anni, durante la puntata di sabato 4 marzo di 'C'è Posta Per Te'

Sullo schermo è andato in onda il seguente messaggio: “Roma 4 marzo 2023 – Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto. Maria”.

Poi un disclaimer ha sottolineato che la puntata, durante la quale è stato ospite Tiziano Ferro, era stata registrata tempo fa, quindi prima della morte di Costanzo.

Durante la puntata di sabato era ospite Tiziano Ferro, 43 anni, molto legato a Maria

Già nei giorni scorsi registrando una nuova puntata di ‘Amici’, la prima dopo il decesso di Costanzo, Maria aveva affrontato l’argomento del suo lutto. Come riportato da diverse testate, avrebbe voluto far sapere al pubblico: “Ritorno a lavorare perché così mi hanno insegnato”.