Antonino Spinalbese, prima intervista dopo uscita da GF Vip: spiega perché non ha funzionato con Belen 

Antonino Spinalbese sorride in tv: è felice di essere finalmente fuori dalla Casa. A Verissimo concede la sua prima intervista dopo l’uscita dal GF Vip, eliminato dal televoto. Il 28enne parla dei 5 mesi trascorsi al reality show, ma si mette a nudo anche sul privato e spiega perché non ha funzionato con Belen Rodriguez, da cui il 12 luglio 2021 ha avuto la figlia Luna Marì.

L’ex hair stylist di Coppola non ha dubbi quando gli si domanda che tipo di legame abbia attualmente con l’argentina. “Oggi il nostro rapporto è legato esclusivamente a mia figlia, anche per questi nostri caratteri un po' particolari - chiarisce - Ma credo che siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in maniera sbagliata. All'inizio ero preoccupato sul legame che avremmo mantenuto, ma poi ho capito che le voglio bene. Quindi Belen è un'altra donna fortunata. E in più vogliamo bene alla nostra topolina. Insomma, più passa il tempo e più il rapporto andrà a migliorare”.

I dissapori, che ci sono stati, sono stati messi da parte. “L’ho amata moltissimo, altrimenti non avrei fatto una figlia con lei - precisa Spinalbese - Tengo i ricordi brutti per me e non ho altro da divulgare. Non lo farei mai alla madre di mia figlia”.

L’ex compagno dell’argentina, da cui ha avuto una figlia, svela il loro rapporto oggi

Quando gli si domanda cosa crede non abbia funzionato tra di loro, Antonino confida: “In primis credo la troppa velocità che ci abbiamo messo. Credo fossimo destinati l'un l'altro in quel momento, rifarei tutto milioni di volte, ma stavamo vivendo due momenti di vita troppo diversi: lei era già avanti nel suo percorso. Avevamo un rapporto stupendo in due momenti estremamente diversi della nostra vita. Lei aveva già fatto tutto per essere soddisfatta della sua vita, io no. Io sono sempre stato dietro le quinte o in un camerino, riviverlo in prima persona è stato frustrante. Ma per amore si fa tutto”.

“Se ho chiesto il suo parere prima di entrare al GF? Sì e no - svela lo spezzino - era più un avviso. Non era contentissima? Era più preoccupata per il distacco tra me e mia figlia, questo le fa onore. Poi certo, questo è un mondo delicato dove parole e discorsi possono essere fraintesi”.

Il 28enne fa i complimenti alla showgirl 38enne: “Ho trovato Luna Marì educatissima”

Antonino ha trovato la figlia cresciuta, la bimba è cambiata e fa i complimenti a Belen per questo: "Quando sono tornato, ho trovato mia figlia educatissima: ho già fatto i complimenti a lei e a sua madre, ma devo farli anche alla mia. Sono state magnifiche nel tenerla”.

Immancabile la domanda su Ginevra Lamborghini. “Ginevra è una bellissima ragazza, ma mi ha colpito la sua purezza. Vorrei riuscire a capire se, smettendo di pensare all'estetica, io riesca a rendere un rapporto continuo e duraturo. Non sono ancora innamorato, adesso mi è un pò difficile”, fa sapere il ragazzo.