Andrea Zelletta e Natalia Paragoni incinta svelano in tv se avranno un maschietto o una femminuccia

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni svelano in tv se avranno un maschietto o una femminuccia

I due si sono conosciuti 4 anni fa a Uomini e Donne: aspettano il loro primo figlio

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, incinta di circa 5 mesi, si regalano un gender reveal davanti alle telecamere di Verissimo: il 29enne e la 25enne svelano in tv se avranno un maschietto o una femminuccia. I due aspettano con gioia e trepidazione il loro primo figlio: si sono conosciuti 4 anni fa a Uomini e Donne e non si sono più lasciati.

L’ex vippone del GF Vip e la fidanzata si abbracciano felici quando lo studio televisivo di Cologno Monzese si colora di rosa e si baciano: saranno genitori di una bambina. "Un pochino me lo sentivo", commenta la Paragoni. "Ora saremo tutte femmine in casa", sottolinea commuovendosi. Fa riferimento alle due cagnoline che vivono insieme a lei e Andrea.

Prima di scoprire il sesso del bebè, Zelletta e Natalia rivelano i possibili nomi in ballo: Ginevra, Diana o Alisia, in caso di una femmina; Enea o Tommaso se fosse maschio. Ora dovranno decidere tra quelli per la cicogna ‘pink’.

La Paragoni, che in passato ha vissuto il dolore di un aborto, desiderava tanto questo bambino. “Sapevamo di amarci, abbiamo due bellissime bimbe (i cani, ndr), una casa, una famiglia bellissima. Non pensavo tutto potesse andare così bene", dice. Volevano una famiglia insieme. Andrea spiega: “Siamo cresciuti tanto, siamo usciti da Uomini e Donne che eravamo veramente giovani, ci siamo buttati a capofitto in questa storia. Io ero super innamorato di lei”.

Le nozze al momento non arriveranno. “E’ una cosa che piacerebbe sia a noi che alle nostre famiglie, ma per il momento non ci pensiamo”, spiega Zelletta. Natalia concorda con lui: "Ora non è nei nostri programmi, in futuro sì".