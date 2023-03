Soleil Sorgé affranta in tv con la madre Wendy: ''Il tumore è tornato''

La 28enne vicina alla mamma: lottano insieme per sconfiggere il male

Soleil Sorgé si fa forza. Accanto a lei in tv c’è la madre Wendy. L’influencer 38enne a stento trattiene le lacrime a Verissimo ascoltando le parole della donna che le ha dato la vita: è affranta. “Il tumore è tornato”, svela la Kay, la figlia l’ascolta tormentata.

“Dopo anni che pensavamo che questo problema fosse risolto, in realtà è tornato, ma grazie alla medicina e ai suoi risvolti sono stabile, adesso”, racconta Wendy. “Ho scoperto di avere il tumore al seno nel 2007, poi nel 2012 è tornato. Purtroppo, adesso, a distanza di 10 anni, questo male si è ripresentato. Si devono fare i controlli: da anni tenevo d’occhio il seno, invece il tumore si era metastatizzato alle ossa del bacino”, confida. Poi aggiunge: “E’ un cancro al quarto stadio, che un tempo voleva dire morte sicura: oggi però esiste una sorta di immunoterapia mirata, utile a sconfiggere le cellule cancerogene”.

La 28enne vicina alla mamma: lottano insieme per sconfiggere il male

"Ora mia madre si trova a combattere di nuovo”, sottolinea Soleil visibilmente commossa. “La prima e la seconda volta in cui lei ha affrontato il cancro al seno purtroppo ero molto piccola e credo che sia stato uno dei miei incubi più grandi la possibilità di poter perdere qualcuno di caro. Anche solo parlarne mi spaventava”, svela. “Quindi nelle prime due volte ho fatto tanta fatica a starle accanto. Ciò che mi sta dando la forza di affrontare questa ennesima botta è la positività e la forza che trovo nel sapere che sono abbastanza grande per poterla aiutare. Stare vicino e dare il giusto valore al tempo che si ha con i propri genitori”, dice.

Wendy vive negli Usa, Soleil in Italia: le due, però, non si perdono mai di vista. “Quando lei torna dagli Usa stiamo sempre insieme, in alternativa ci sentiamo per telefono via FaceTime", chiarisce l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Soleil, nuovamente single, adora la mamma. “Sei il mio primo idolo, da sempre e per sempre. Sei il mio più grande esempio di donna. Non ti ho mai detto che, in realtà, le tue punizioni nell'adolescenza sono state utili. Severa ma giusta”, le dice. "Io sono molto orgogliosa di mia figlia, soprattutto come essere umano", replica dolcemente Wendy.