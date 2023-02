Alena Seredova svela il mese in cui si celebreranno le nozze con Alessandro Nasi

La ceca 44enne non si sposerà più in Puglia, come aveva annunciato

E’ tutto pronto, o quasi, per i fiori d’arancio con il manager 48enne

Alena Seredova si concede ancora una volta ai follower. Nelle sue IG Stories l’ex moglie di Gigi Buffon svela il mese in cui si celebreranno le nozze col compagno Alessandro Nasi, da cui ha avuto l’ultimogenita Vivienne Charlotte, 2 anni e 8 mesi. La ceca 44enne è anche madre di Louis Thomas, 14 anni, e David Lee, 12, avuti dall’ex portiere della Juventus.

Un fan le domanda quando ci sarà il matrimonio, tanto atteso. In tv Alena aveva semplicemente detto che i fiori d’arancio sarebbero arrivati in estate. Ora si sbottona e confessa: “A giugno, perché prima ho qualche impegno di lavoro, poi quest’anno ci saranno gli esami di terza media di uno dei miei figli… Perciò siamo impegnatissimi”.

La Seredova aveva espresso il desiderio di unirsi in matrimonio col manager 48enne in Puglia: è tutto cambiato. “No, mi sarebbe piaciuto, ma alla fine il posto che cercavo non l’ho trovato e quindi, di conseguenza, mi sono spinta altrove”. Non rivela la location, che al momento resta top secret.

Un altro utente le sottolinea quanto sia fortunato il suo futuro marito, Alena sorprende nella risposta: “Faccio fatica ad ammetterlo, ma penso che la più fortunata sono io, perché lo faccio tribolare ogni tanto…”.

La showgirl e modella già a gennaio aveva parlato delle nozze: “Penso di avere tutto il necessario pronto: ho fatto i biglietti aerei per i miei genitori e mia sorella (che arriveranno da Praga, sua città natale, ndr). Non si sa mai se poi l’aereo è pieno… Ho preso il vestito. Il mio uomo ce l’ho al resto ci penserà la mia amica Ale”. Si è rivolta ad Alessandra Grillo per l’organizzazione: è stata scelta come wedding planner dell’evento.