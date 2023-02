Eleonora Pedron e Fabio Troiano ai tropici con i figli di lei: vacanza romantica da famiglia allargata, foto

La 40enne e il 48enne felici alle Maldive, nell’esclusivo Ja Manafaru

I due alloggiano in una magnifica villa sull’acqua dotata di piscina privata all’aperto

Elenora Pedron e Fabio Troiano hanno trascorso un San Valentino ai tropici indimenticabile. La 40enne e il 48enne solo volati alle Maldive insieme ai figli dell’ex Miss Italia, eletta nel 2002, Inés Angelina e Leon Alexandre, rispettivamente 13 e 12 anni, avuti dall’ex Max Biaggi. Come una splendida famiglia allargata, i due si godono una vacanza romantica.

La modella e conduttrice e l’attore alloggiano nell’esclusivo Ja Manafaru, un resort a cinque stelle situato su un'isola privata. La struttura dispone di lussuose ville sulla spiaggia e sull’acqua dotate di splendidi arredi e piscina privata all’aperto. Loro da quella in cui dormono ascoltano il rumore del mare.

La 40enne e il 48enne felici alle Maldive, nell’esclusivo Ja Manafaru

Elenora e Fabio trascorrono il loro tempo in grande relax, si concedono trattamenti benessere rigeneranti alla Spa. Prendono la tintarella sulla tranquilla spiaggia di sabbia bianca. Sono arrivati con volo charter privato dall’aeroporto internazionale di Malé.

L'ex Miss Italia 2002 40enne è splendida col costume intero

Insieme da 4 anni, la copia non scoppia, anzi. La Pedron e Troiano non convivono, lei rimane a Monte Carlo con i figli, lui a Roma. Ma sono pendolari per amore e appena possono trascorrono il tempo insieme. “Eleonora è imprevedibile e io sono fortunato, mi piace. Lei ogni tanto dice che, avendo i figli, c’è bisogno di una organizzazione più puntuale, ma alla fine è tutto molto rocambolesco”, ha detto Fabio recentemente a Chi nella loro prima intervista di coppia.

Anche Inès, 13 anni, avuta dall'ex Max Biaggi, fa colazione con la madre e il compagno

“Fabio è una persona matura, mi dà sempre quel qualcosa in più che mi manca, lui è la parola in più, il gesto giusto. E oltre al rapporto fra compagni c’è tanto altro: amicizia, complicità…ci siamo detti fin dall’inizio che fra noi doveva esserci dialogo. E poi con lui ho capito che non mi piace litigare, è tempo sprecato”, gli ha fatto eco Eleonora.