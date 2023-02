Rihanna in copertina col figlio e il compagno: ''Non sono più quella di prima''

La cantante ha posato per Vogue insieme alla sua dolce metà e al bambino nato lo scorso anno

La diva 34enne è davvero cambiata: avere un figlio l’ha resa una persona diversa

Ora non ricorda più nemmeno come fosse la sua vita prima che arrivasse al mondo il piccolo

Rihanna non è più la persona che era appena un anno fa. La cantante 34enne ha posato per la cover di Vogue, edizione UK, insieme al figlio nato nel maggio del 2022 (di cui però non si conosce il nome) e al suo compagno A$AP Rocky. La diva della musica, che pochi giorni fa ha rivelato di essere già in attesa di un altro bambino, ha spiegato di non essere più quella che era prima del parto. Ha fatto sapere: “Davvero non ricordo la vita prima, questa è la cosa più folle. Cerchi letteralmente di ricordarlo – e ci sono foto della mia vita prima – ma il sentimento, i desideri, le cose che ti piacciono, tutto, semplicemente non ti ci identifichi più. Non ti permetti nemmeno mentalmente di arrivare così lontano, perché... Perché non importa più”.

Rihanna, 34 anni, in copertina su Vogue con il compagno A$AP Rocky e il loro bambino nato un anno fa, di cui non si conosce il nome

Il parto è stata un’esperienza bellissima, ma poi sono iniziate un po’ di difficoltà. “Non ci posso credere. In sostanza, da una persona sono diventata due. Entri in ospedale come coppia e te ne vai come una famiglia di tre persone. È pazzesco”, ha continuato.

“E mio Dio, quei primi giorni sono pazzi. Non dormi. Per niente. Nemmeno se lo vuoi. Siamo tornati a casa e non avevamo nessuno. Eravamo solo noi neo genitori e il nostro bambino. Sei uno zombie per la maggior parte del tempo”, ha sottolineato.