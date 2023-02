Antonino Spinalbese ha un problema alle parti intime? La rivelazione del coinquilino Edoardo Donnamaria

“Si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le pal*e perché ha le pal*e gonfissime”

Edoardo Donnamaria al GF Vip litiga per l’ennesima volta con Antonella Fiordelisi e si lascia andare: fa una rivelazione sul coinquilino Antonino Spinalbese, di cui è gelosissimo. Stando a quel che dice, parrebbe che il 28enne, ex di Belen Rodriguez, da cui ha avuto Luna Marì, abbia un problema alle parti intime.

Antonino, sempre stando a che che il romano 29enne si lascia scappare, prenderebbe pasticche per sgonfiare i testicoli. Ad Antonella, facendole la solita ramanzina per atteggiamenti che lui condanna, Donnamaria dice: “Tu hai determinati atteggiamenti e certe cose che fai a un certo punto a me non stanno più bene. Come quando ti sei cambiata davanti a lui. Certe cose te le faccio notare ma non cambia nulla. Perché è come se tu non capissi il mio disagio. Tu pensi: ‘Ma questo qui che cavolo vuole?’”. Parla di quello che lui considera un vero ‘rivale’: Antonino.

Edoardo aggiunge il particolare che poi scatena il web, che non approva quel che svela: “Ti stai cambiando in camera accanto ad uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le pal*e perché ha le pal*e gonfissime. Parlo di Antonino e lo sai! Sì prende una roba per il testosterone non so nemmeno bene cos'abbia”.

Il volto di Forum non chiarisce. Da quel che emerge potrebbe, però, essere che l’ex hair stylist soffra di orchite, un'infezione dei testicoli, il più delle volte causata da un virus come la parotite. Spinalbese, per curare l’infiammazione, se di questo di tratterebbe, potrebbe assumere antibiotici per bocca come la ciprofloxacina o l’azitromicina o ceftriaxone. Sono quelli più comunemente consigliati dai medici per eliminare il gonfiore e riportare tutto alla normalità.