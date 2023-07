Alena Seredova svela la meta del suo viaggio di nozze ‘inclusivo’: ecco dov’è volata con la famiglia

La ceca 45enne è volata via insieme al neo marito Alessandro Nasi e i tre figli

Alena Seredova non è volata alle Maldive, come molti hanno subito pensato. La ceca 45enne finalmente sul social rivela la meta scelta per il viaggio di nozze 'inclusivo'. Sta trascorrendo la sua luna di miele ‘in famiglia’ col neo marito Alessandro Nasi e i suoi tre figli alle Seychelles, nell'Oceano Indiano al largo dell'Africa orientale. Si trova esattamente nella più grande delle isola dell’arcipelago, a Mahé.

Alena e il manager 49enne, andati a nozze lo scorso 17 giugno a Noto, in Sicilia, sono partiti con i loro piccoli. Insieme alla coppia ci sono Louis Thomas, 15 anni, e David Lee, 13, che la Seredova ha messo al mondo col suo primo marito, Gigi Buffon, e Vivienne Charlotte, 3 anni, che la showgirl e attrice ha avuto da Nasi.

La ‘honeymoon alternativa’ è stata fortemente voluta dagli sposini, che hanno rinunciato a una vacanza romantica a due per vivere con gioia un viaggio in compagnia dei pargoli, con i quali c’è assoluta sintonia. Il tempo trascorre in pieno relax al mare, ma non solo. Per i cinque anche un entusiasmante gita al Botanical Garden di Victoria, capitale della Repubblica delle Seychelles, in mezzo alle enormi tartarughe, tipiche del luogo. Sono quelle giganti di Aldabra, tra le più grandi al mondo.

Alessandro, super sportivo, poi porta anche Vivienne, regolarmente munita di giubbotto salvagente, a fare un giro sulla moto d’acqua. Per la piccolina è un vero spasso: col papà si diverte un mondo. Anche i fratelli stanno spesso con lei: è la principessina di casa.