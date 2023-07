La ceca 45enne va dai suoi parenti, al momento niente viaggio di nozze con Alessandro Nasi

La coppia, che ha detto di sì sabato 17 giugno, ha rimandato la partenza

Alena Seredova è raggiante per le sue nozze celebrate a Noto, in Sicilia, lo scorso 17 giugno. Tutto è andato come aveva sempre desiderato. La ceca 45enne ora si rilassa nella sua terra natale: dopo il matrimonio è tornata dalla famiglia a Praga, per trascorrere qualche giorno con i suoi amatissimi parenti. In un momento di pausa della sua routine quotidiana decide di rispondere alle domande dei follower, svela così quando andrà in luna di miele.

Alena Seredova torna a Praga dopo il matrimonio e svela quando andrà in luna di miele

I fiori d’arancio con Alessandro Nasi le hanno regalato una gioia incredibile. I due si sono immediatamente presi una pausa e sono stati con alcuni amici. Ma al momento niente viaggio di nozze. Alena a chi le chiede se sia ancora in luna di miele, chiarisce: “Non sono mai stata a dir la verità. Non ci sono ancora andata. Andremo ad agosto con tutti i ragazzi, perché ci piace così”.

La ceca 45enne va dai suoi parenti, al momento niente viaggio di nozze con Alessandro Nasi

Ancora non svela la meta scelta. Ma Alena precisa di voler partire con il marito 49enne e i tre figli: Louis Thomas, 15 anni, e David Lee, 13, i ragazzi che lei ha messo al mondo col suo primo marito, Gigi Buffon, e Vivienne Charlotte, 3 anni, nata dall’amore col manager.

Molti le chiedono come faccia ad apparire sempre così calma e serena pur stando dietro i tre pargoli. La Seredova ironicamente confessa: “Allora…sono proprio brava a fingere! Si può essere rilassate, ma chiaramente non è proprio così al cento per cento…”.

Lei e il 49enne partiranno ad agosto e porteranno i 3 figli con loro

La showgirl e attrice (ha appena finito di girare un film sul set a Napoli) e Nasi non vogliono altri figli. In passato aveva rivelato: “Ci abbiamo pensato più e più volte, anche perché a me sarebbe piaciuto tantissimo per la Vivi e pure per Ale. E’ che dopo quest’ultimo parto io mi sono trovata a essere un po’ stanca, così ho ragionato molto e ho deciso che le energie che ho voglio dedicarle a quelli che ci sono già. Nel frattempo ho un po’ perso il treno”.