''Mi sale l'ansia'': Alena Seredova in tensione a pochi giorni dalle nozze

La 45enne è a Napoli per lavoro: sabato 17 giugno sposerà Alessandro Nasi a Noto, in Sicilia

Manca solo una settimana al matrimonio, la ceca comincia a sentire la pressione

Alena Seredova sente che la data fissata si sta avvicinando ‘pericolosamente’. E’ in tensione a pochi giorni dalle nozze in cui dirà di sì al compagno Alessandro Nasi, da cui ha avuto la sua terzogenita Vivienne Charlotte, 3 anni. I fiori d’arancio si celebreranno sabato 17 giugno a Noto, in Sicilia. La ceca inizia ad avvertire la pressione. Lontana per lavoro da Torino, dove vive con la sua famiglia, pensava che stare a Napoli l’avrebbe calmata, invece nelle sue storie confessa: “Mi sale l’ansia”.

“Mi immaginavo diversamente questi ultimi giorni prima del matrimonio… Pensavo di rilassarmi a casa con i ragazzi e con il mio futuro marito, con Ale. E invece sono qui a Napoli e mi sta salendo l’ansia, ovviamente. Tutti sono su a Torino, David lunedì ha l’esame di terza media. Tutto preciso, preciso", confessa la Seredova, che fa riferimento a David Lee, il secondo figlio avuto dall’ex marito Gigi Buffon, 13 anni. E’ anche madre di Louis Thomas, 15 anni, il primogenito messo al mondo con l’ex juventino.

Alena è contenta dei fiori d’arancio col 49enne, con cui già convive da tre anni. I due hanno deciso di sposarsi nello stesso paese in cui hanno detto di sì i Ferragnez. A Oggi, recentemente, la ceca, sulle nozze ha svelato: “Firma in Comune ma cerimonia all’aperto, in una tenuta che non conosco. La mia testimone sarà Lavinia Borromeo, per Alessandro ancora non so. Un centinaio gli invitati”.

La coppia ha voluto il sì a Noto per un motivo ben preciso: “Perché io e Alessandro non ci siamo mai stati e amiamo contaminarci di ricordi puri. La mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che organizzò anche il matrimonio di Chiara Ferragni proprio a Noto, ci aveva proposto una decina di location. Ma questo posto meraviglioso, dove vogliamo far festa con le persone che amiamo, ha per noi le caratteristiche della sorpresa: ci regalerà la sensazione di una prima volta”.