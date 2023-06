Aurora Ramazzotti per la prima volta sul red carpet dopo il parto: mondana con il compagno Goffredo Cerza

I due al party per il lancio del nuovo singolo di Fabio Rovazzi e Orietta Berti a Milano

La 26enne e il compagno 27enne si concedono una sera a due per “La discoteca italiana”

Aurora Ramazzotti lascia a casa per qualche ora il figlio neonato Cesare e si gode un po’ di tempo insieme al compagno Goffredo Cerza. La 26enne torna mondana e sfila per la prima volta sul red carpet a Milano dopo il parto, avvenuto lo scorso 30 marzo. Sorride accanto all’ingegnere 27enne: i due sono dei raggianti neo genitori felici.

Aury e Goffredo non bucano il party per il lancio del nuovo singolo di Fabio Rovazzi e Orietta Berti, “La discoteca italiana”. Il brano si annuncia già come il nuovo tormentone dell’estate 2023. La serata è spumeggiate, organizzata nella bellissima Terrazza Martini, con tanto di vista sul capoluogo lombardo spettacolare.

Aurora è gioiosa. Indossa una camicia bianca con grande colo e maniche lunghe a sbuffo e sopra un abito sottoveste morbido in seta nero a contrasto. Ai piedi porta dei texani black, la borsa a tracolla, con le borchie, è ‘white’. I lunghi capelli li porta come al solito: lisci e con la riga in mezzo. Cerza è casual al suo fianco: camicia in denim azzurro cielo e sotto pantaloni color panna.

La Ramazzotti si diverte. Il suo look stavolta non mette in risalto il seno esploso con la gravidanza. Come confessato da lei stessa, ora porta una terza: nonostante in un primo periodo, col pancione, non apprezzasse il decolté prosperoso rispetto alla sua 'prima', adesso, invece, ne è fiera. Ma sa che non durerà. Avendo smesso di allattare il piccolo (ha esaurito il latte materno), è consapevole che tornerà a essere come prima, a meno che non decida di fare un ritocchino…