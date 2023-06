''Dipende dalle dimensioni...'': Diletta Leotta parla dei rapporti intimi in gravidanza

La conduttrice a 105 Take Away, programma che conduce con Daniele Battaglia, si sbilancia

Diletta Leotta a 105 Take Away, programma che conduce in radio con Daniele Battaglia, si sbilancia: parla dei rapporti intimi in gravidanza. La siciliana 31enne, incinta del suo primo figlio, una bambina, spiega come è cambiata la vita sotto le lenzuola col compagno, Loris Karius.

La cicogna arriverà il prossimo metà agosto. La conduttrice vede il suo pancione crescere sempre di più. Battaglia, con cui ironizza sempre mentre è in onda, le domanda dell’intimità col portiere tedesco 29enne, presto papà. Diletta prontamente risponde: “Dipende dalle dimensioni…”. E immediatamente dopo aggiunge, per non essere fraintesa: “Ovviamente della pancia!”.

La Leotta aggiunge: “Inoltre, una cosa è il punto di vista delle donne, un’altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che psicologicamente l’uomo ne abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata”. Non va oltre. Non rivela cosa esattamente accade tra lei e il calciatore da quando aspetta la bebè.

La 31enne a metà agosto avrà il suo primo figlio, una bambina, da Loris Karius, portiere 29enne tedesco

Gli esperti dicono che non ci sono controindicazioni a rapporti intimi in gravidanza. I fattori che possono condizionare il sesso col pancione sono molteplici e hanno un carattere sia fisiologico, sia psicologico. C’è da aggiungere che gli alti tassi di progesterone riducono di fatto il desiderio sessuale nella donna. In generale, però, i medici sono concordi nell’affermare che è possibile continuare ad avere una regolare attività sessuale durante tutti e nove mesi di gestazione.

Esistono però dei casi specifici nei quali è sconsigliato avere rapporti intimi prima del parto: se si sono verificate minacce di aborto o di parto prematuro; qualora si sia verificata una rottura prematura del sacco amniotico o nel caso di placenta previa.